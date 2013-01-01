На 30 см шире, чем Boeing. МС-21-300 максимум комфорта для пассажиров



Несмотря на пандемию, в подмосковном Жуковском состоялся Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Салон проходил с 20 по 25 июля. В его работе приняли участие 829 компаний из 56 стран мира, включая и заочных участников, ведь в этом году, впервые, конгрессно-выставочные проекты проводятся в гибридном формате: на официальной площадке выставочного комплекса и в онлайн-режиме.

Вот и закончился авиасалон МАКС-2021. Издание "Капитал страны" освещало это незабываемое мероприятие в своем специальном проекте "МАКС-2021", где наибольший отклик у читателей получил материал о новом российском пассажирском лайнере МС-21-300. Именно поэтому мы решили побольше узнать о данном самолете и, в рамках авиасалона, пообщались с ведущим инженером-конструктором отделения испытаний ПАО "Корпорация Иркут" Татьяной Лесных. Она рассказала о технических особенностях нашего лайнера по сравнению с зарубежными аналогами и, что немаловажно, о повышенном комфорте для пассажиров.

КС:

Здравствуйте, мы сейчас стоим на фоне прекрасного МС-21-300. Мы счастливы быть у вас в гостях и ждем с нетерпением рассказа о вашем самолете. Расскажите о нем чуть подробнее, что у него внутри, какие отличительные особенности. Мы вас слушаем.

ТЛ:

Здравствуйте, Елена! Я представлюсь. Меня зовут Татьяна Лесных, я ведущий инженер-конструктор отделения испытаний ПАО "Корпорация Иркут" и представляю данный самолет на демонстрационной выставке с конструкторским сопровождением. Немного расскажу о нашем прекрасном самолете. МС-21-300 - это семейство ближне и среднемагистральных самолетов. На данный момент у нас на стоянке представлена именно модель МС-21-300 с американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G. Салон данного лайнера двухклассной компановки и рассчитан на перевозку 163 пассажиров: 16 пассажиров в бизнес-классе и 147 человек в эконом-классе. Данный самолет реальный летающий борт, в настоящее время он проходит сертификационные испытания, поэтому хвостовая часть, как вы видите, оборудована специально для проведения испытаний. А в следующем году мы надеемся увидеть данный самолет на наших авиалиниях.

КС:

Замечательно. Я читала, что внутри очень удобно. Вот об этом подробнее.

ТЛ:

Да. Немного рассажу о нашем комфорте, чего так все люди ждали, наверно, очень давно на наших авиаперевозках. Фюзеляж МС-21-300 самый широкий в классе однопроходных самолетов. Он составляет 4,06 метра. Это шире чем Airbus A320 на 11 см и Boeing 737 на 30 см. И это ощущается. Мы получили самый широкий салон в своем классе - 3,81 метра. В нашем самолете увеличено жизненное пространство за счет особой конструкторской мысли - скошенной багажной полки. И благодаря этому очень удобно располагаться на кресле, можно вставать и не биться о полку головой. Например, мой рост 1,75 см и я абсолютно спокойно стою не касаясь полки головой. Это гениальное решение, придуманное конструкторами для увеличения жизненного пространства пассажира в замкнутом пространстве.

Сами же багажные полки не пострадали от этого. Наоборот, у них увеличен объем примерно на 20%, а специальный поворотный механизм позволяет убирать на полку весь багаж. У нас вмещается до шести чемоданов ручной клади, музыкальные инструменты, удлиненные предметы, то есть сама багажная полка очень объемная.

Посмотрите на наши иллюминаторы. У нас очень светло в салоне. Много света попадает в салон потому, что у нас иллюминаторы как у широкофюзеляжного самолета. Они увеличены по площади за счет уменьшения окантовок. Некоторые приходят в салон и говорят: "У вас так много иллюминаторов". Их не много, просто их площадь больше, попадает много света и за счет этого очень светло в салоне.

Таким образом, комфорт для пассажиров обеспечивается за счет пространства над головой, за счет естественного света и самого широкого прохода в классе однопроходных самолетов, который составляет 22,5 дюйма. Вы можете абсолютно спокойно во время сервисного обслуживания перемещаться по салону и проходить мимо тележки не создавая очереди. Это очень экономит время и создает комфорт для пассажиров. И это очень удобно.

Наш самолет собирается на Иркутском авиационном заводе. Его длина составляет 42,2 метра, длина крыльев 35,9 метров. У нас композиционное крыло полностью созданное фирмой "Аэрокомпозит" в Ульяновске, которая изготавливает и поставляет продукцию в Иркутск на завод. Данная машина у нас представлена на статстоянке с американскими двигателями PW1400G, точно такие же двигатели установлены на Airbus 320 Neo и сейчас у нас новый самолет появился - МС-21-310. Это та же серия, но с российскими авиадвигателями ПД-14.

КС:

Это тот самый New?

ТЛ:

Да, да. МС-21-310, на нем наши российские двигатели ПД-14. Они в паре летали во вторник, был президентский показ. Это было очень красиво, незабываемо, и мы будем ждать его также на наших авиалиниях. Причем, авиакомпания сама будет выбирать салон и также двигатель соответственно.

КС:

Замечательно.

ТЛ:

Максимальная пассажировместимость салона 211 пассажиров, то есть, мы переступили через планку в 200 пассажиров. Это очень важно для ближне и среднемагистральных самолетов. Это действительно важный пункт. Это будет полностью экономический класс примерно с шагом 28-29 дюймов. Дальность полета лайнера составляет, примерно, 6 тыс. км. Это, где-то 5-6 часов лета. Конечно, планировалось, что самолет будет преодолевать расстояние от Москвы до Иркутска.

КС:

Как я сейчас поняла идею, для того, чтобы самолет был на ходу, он не может сильно конструктивно отличаться от аналогов. Его ходовая часть в любой стране должна соответствовать безопасности и получается, что все самолеты ценятся именно за комфорт. Да, вот за внутреннее устройство. И вот те цифры, которые вы называете, они однозначно говорят о приоритете именно этой модели. Это здорово. И еще конечно очень заинтересовало ваше представление. Ведущий инженер-конструктор? Как так получилось?

ТЛ:

Я хотела стать стюардессой и мама слукавила сначала, сказала, что нужно получить авиационное образование. Так я поступила в Московский авиационный институт, закончила 101 кафедру - это самолетостроение. Стала специалистом, получила специалитет, инженера-магистра и, соответственно, пришла работать, еще студенткой, в "Корпорацию Иркут". И вот уже больше 10 лет работаю и строю наш замечательный самолет. Я очень рада, что работаю в такой организации и на моих глазах творится история. Это действительно очень важно. Сейчас у нас появился и новый самолет с нашими российскими двигателями. Это большая гордость для нас, что мы поднимаем наше авиастроение. Это действительно очень важно.

КС:

Вот эта сопричастность, насколько она качество жизни может быть улучшает, блеск в глазах добавляет? Вот как это? Передайте нам?

ТЛ:

Ну это неповторимое ощущение. Да, когда вы работаете вместе с летчиками-испытателями, с главным конструктором, с ведущими конструкторами. Когда мысли эти рождаются и вы их преобразуете во что-то реальное. Когда вы это видите. И вы приходите в самолет и понимаете, что действительно ведь это существует! Это просто незабываемо! Я очень горда, что работаю в такой компании.

КС:

Были вы на прошлом МАКСе?

ТЛ:

Да

КС:

Есть ли отличия МАКС-19 и МАКС-21? В части самого восприятия авиасалона.

ТЛ:

Конечно, все понимают, что пандемия немного встроилась в нашу жизнь и появились некоторые обязанности, и люди немножко стали бояться. Конечно, прошлый МАКС был более массовый, были лекции, мы запускали больше людей, у нас не было ограничений, мы не носили маски, не протирались антисептиками, но, все равно, это не мешает нашему общению и рассказу, тому, что мы хотим донести до людей. Мы действительно хотим показать, что мы создаем лучшее, то есть, мы хотим это применить для людей в авиаперевозках. Мы создаем этот комфорт и эту безопасность именно для людей, чтобы они комфортно могли перемещаться.