Музыкальная инаугурация. Государственная академия искусств представила новый орган



В Российской государственной специализированной академии искусств состоялась торжественная инаугурация нового музыкального инструмента – уникального органа, изготовленного голландскими мастерами. В здании Академии прошел концерт, посвященный памяти народного артиста России О.Г. Янченко.

Орган изготовлен мастерами фирмы JOHANNUS ORGELBOUW BV (Нидерланды), по заказу Академии, которая смогла осуществить индивидуальный заказ при помощи Минкультуры России. Музыкальный инструмент, а точнее его фасад, изготовлен из особых материалов, применяемых при восстановлении исторических духовых органов. Голландские мастера провели очень тонкую и кропотливую работу при настройке органа, учтя все его особенности, а также величину и акустику зала Академии, где расположился инструмент.

В торжественном концерте, в котором орган впервые прозвучал в стенах Академии, приняли участие многие известные российские и зарубежные музыканты. Новый музыкальный инструмент такого класса, позволит проводить уникальные органные концерты на постоянной основе.

Фото: официальный сайт Минкультуры