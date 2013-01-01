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Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК

Ноя 13
ТПП РФ
Михаил Дягилев: контроль за оборотом драгметаллов будет осуществляться с помощью ГИИС ДМДК


В июне 2020 года вступили в силу изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в части создания государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). О работе этой системы рассказывает председатель Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням Михаил Дягилев.

В июне 2020 года вступили в силу изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в части создания государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). В соответствии с законом ГИИС ДМДК создается в целях обеспечения прослеживаемости драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, подтверждения их подлинности и легальности происхождения; формирования аналитической информации о состоянии отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней; обеспечения применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

Срок ввода ГИИС ДМДК в эксплуатацию в соответствии с законом определяется Правительством РФ. Минфин России подготовил проект постановления Правительства РФ об утверждении Порядка функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, который несколько раз обсуждался на заседаниях Комитетом ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням. Некоторые замечания и предложения участников рынка были услышаны и учтены Минфином России и Федеральной пробирной палатой (ФПП).

Срок начала работы системы в проекте постановления предусмотрен с

1 января 2021 года. При этом регулятор периодически добавляет изменения в части нанесения средств идентификации, порядка ввода в систему драгоценных металлов и драгоценных камней и вывода из нее, состава вносимых сведений и, в целом, порядка функционирования системы. В результате до настоящего времени постановление Правительства РФ не принято.

Необходимо отметить, что, несмотря на бесплатное получение средств идентификации и доступ в систему, участникам рынка придется понести определенные расходы на организацию дополнительных рабочих мест и приобретение оборудования. Кроме того, хотя и предполагается поэтапное подключение пользователей к системе в течение 2021 года, участники рынка обеспокоены и выражают сомнение в корректной работе информационной системы, исходя из статуса ее готовности в настоящее время и короткого периода для адаптации. Неизвестно, насколько надёжными будут программное обеспечение и серверное оборудование, а технические сбои в системе могут повлечь за собой риск паралича всей товаропроводящей сети.

Отсутствие утвержденного Правительством РФ порядка функционирования ГИИС ДМДК менее чем за два месяца до установленного срока начала работы системы, значительные финансовые затраты бизнеса на администрирование требований, предъявляемых к участникам рынка, являются основанием для переноса сроков внедрения ГИИС ДМДК на 2022 год.

Одними из первых в систему будут включены ювелирные изделия. И здесь также возникает много вопросов и по нанесению средств идентификации на сами изделия, а также на материальные носители к ним – бирки, ярлыки, в том числе и на большой объем остатков в ювелирной сети. Есть проблемы и по наличию сканеров для считывания средств идентификации с ювелирных изделий.

Необходимо отметить, что общие затраты производителей на клеймение в ФПП составляют ежегодно до 1,5 млрд рублей с учетом уплаты госпошлины, расходов на транспортировку ювелирных изделий в подразделения ФПП и кредитования на срок клеймения. При этом мировой опыт показывает, что государственными органами осуществляется клеймение только около 10% произведенных ювелирных изделий, обязательное клеймение производителем - до 40% ювелирных изделий, остальная половина – добровольное клеймение или свободный оборот. Участники ювелирного рынка с учетом внедрения ГИИС ДМДК и прослеживаемости оборота драгоценных металлов и драгоценных камней считают избыточной нагрузкой как для отрасли, так и для государства не только нанесение средств идентификации на ювелирные изделия, но и клеймение в ФПП. Нанесение средств идентификации на бирку и прослеживаемость в системе изделия и драгоценного металла, использованного для его производства, может рассматриваться достаточной мерой. Тем более, что потребление, например, золота в производстве ювелирных изделий ежегодно составляет менее 10% от общего производства золота в стране. При этом средства идентификации на стандартные и мерные слитки, оборот которых в разы больше ювелирных изделий, будут наноситься на сопроводительные документы, удостоверяющие качество слитков.

Несмотря на все сложности с внедрением ГИИС ДМДК, участники рынка драгоценных металлов надеются, что система прослеживаемости в дальнейшем позволит создать более справедливую конкурентную среду, внедрить риск-ориентированный подход при проведении государственного контроля (надзора) за оборотом ДМДК, а также совершенствовать регулирование и налогообложение в отрасли.

13 Ноя 2020, ТПП РФ


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