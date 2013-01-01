Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами
6 июля глава Медиагруппы «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» объявили о начале сотрудничества.
«Издания, входящие в медиагруппу «Патриот», будут с удовольствием обмениваться эксклюзивными комментариями ведущих экспертов с сетевым изданием «Капитал страны». Будем делать интересные аналитические обзоры самых обсуждаемых тем и интервью с топ-менеджментом флагманов отечественной экономики и других сфер. Наш новый партнер пишет о самом главном в нашей стране – о ее народе, его талантах, который и является самым ценным капиталом России», – рассказал Николай Столярчук.
В рамках сотрудничества издания будут осуществлять обмен эксклюзивным контентом, а также предоставлять информационную поддержку значимым российским мероприятиям.
«Капитал страны» предлагает четыре уровня погружения в актуальную информацию об экономической политике и инвестиционных возможностях России. Это новостная лента, сюжеты дня, аналитические статьи и уникальный проект «Узнай, страна!». Наше издание генерирует уникальный контент, фокусируя внимание на позитивных изменениях на всей территории страны в своей информационной повестке. Мы концентрируем информацию о тех событиях, которые остаются за пределами новостной повестки большинства федеральных СМИ», – заявила главный редактор издания Елена Ивкина.
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