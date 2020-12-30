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Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий

Фев 5
ТПП РФ
Марина Карпова: ТПП РФ продолжает работу по решению проблем особо охраняемых природных территорий


Принятие изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" комментирует заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Марина Карпова.

Большим и позитивным событием стало принятие Федерального закона от 30.12.2020 N 505-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Необходимость принятия изменений в Федеральный закон назрела давно. Еще в 2018 году Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости начал работу в данном направлении с приглашением руководителей муниципальных образований, расположенных целиком на территории национальных парков.

Была выявлена серьезная проблема – отсутствие внятного механизма исключения тех или иных территорий, земельных участков из зон с особыми условиями использования территорий; либо установления на этих территориях исключений из запрета на хозяйственную деятельность, что приводило к существенному нарушению прав граждан.

Трудно себе представить, но в действительности получалось, что на территории подобных населенных пунктов не действовали законы Российской Федерации. Муниципалитеты не могли выделить земельный участок многодетным семьям для строительства, невозможно было снести аварийные объекты и построить новые. Даже реконструировать пришедший в негодность дом было нельзя. О каком развитии муниципальных образований могла идти речь, не говоря уже о ведении предпринимательской деятельности?!

И ладно бы, если данное нарушение было характерно только для поселений, образованных на территориях национальных парков. Под ограничения, а по сути – запрет на хозяйственную деятельность, попадали образования, существовавшие задолго до получения данными территориями статуса «национального парка». В итоге, сложившаяся ситуация вызывала отток населения и привела к экономическим потерям, при этом польза от охраны того или иного объекта или территории, в интересах которых устанавливалась зона, оказалась несоразмерно меньше.

Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости предложил включить в Федеральный закон требование об обязательном выделении в границах охранной зоны подзоны, ограничительный режим которой позволяет осуществлять хозяйственную деятельность, направленную на обеспечение жизнедеятельности граждан, проживающих в населенных пунктах на территории национального парка.

В результате нашей совместной работы особенности регулирования земельных и градостроительных отношений в населенных пунктах в составе особо охраняемых природных территорий были определены. Населенные пункты теперь могут включаться в состав функциональных зон, режим которых допускает осуществление хозяйственной деятельности. Оборот земельных участков на территории населенного пункта, включенного в состав особо охраняемой природной территории федерального или регионального значения, не ограничивается. Такие земельные участки могут находиться в собственности граждан или юридических лиц.

Конечно, не все вопросы удается решать столь эффективно, но подобные изменения являются сигналом населению и бизнесу, что их проблемы являются приоритетными и в Торгово-промышленной палате Российской Федерации идет активная работа по их решению.

5 Фев 2021, ТПП РФ


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