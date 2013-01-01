Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ



Директор Департамента международного делового сотрудничества и общественных связей ПАО «ЦМТ» Мария Трубникова о возможностях для развития делового сотрудничества и новых услугах для бизнеса, которые предоставляет Центр международной торговли

Мария Вячеславовна, какими возможностями для развития делового сотрудничества располагает ЦМТ Москвы?

В мире существует порядка 320 центров международной торговли в 92 странах и все они разные по формату. Крупнейшие из них, и ЦМТ Москвы в их числе, это многофункциональные центры. Их бизнес-модель включает в себя как коммерческую недвижимость, так и сертифицированные Ассоциацией центров международной торговли (АЦМТ) услуги.

Департамент международного делового сотрудничества и общественных связей является структурным подразделением ЦМТ Москвы, уполномоченным представлять весь комплекс, его возможности для развития деловых контактов и выступать от имени ЦМТ с консолидированной позицией по самым актуальным проблемам. Как говорят в АЦМТ: «Мультифункциональный ЦМТ — это здание с целью, здание с идеей!» - это очень важная составляющая имиджа нашего бренда, которая повышает его узнаваемость и конкурентоспособность.

Идея заключается в том, что за ЦМТ по всему миру стоят их партнерские компании. И ЦМТ Москвы здесь не исключение, - работая в такой конфигурации, в тесной связке с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, подключая международные специализированные организации ООН, представительства иностранных государств и объединений предпринимателей, мы реализуем функцию содействия бизнесу. В этом заключаются наши конкурентные преимущества в сравнении с другими деловыми центрами в стране. Мы организуем международные мероприятия в том числе и на своей виртуальной площадке), размещаем информационные и аналитические материалы на страницах сайта, следим за событиями, помогаем найти партнеров в конфигурации «Торгово-промышленные палаты – Центр международной торговли – Ассоциация центров международной торговли».

Но прежде всего ЦМТ активно развивает бюджетообразующие бизнесы: Офисно-квартирный комплекс, Конгресс-Центр, гостиничный кластер и рестораны. Со своей стороны, здесь мы работаем по целому ряду направлений, занимаясь аналитической деятельностью, берём на себя роль координатора обмена лучшими практиками между нашими иностранными партнерами и их коллегами в бизнесах ЦМТ. Где-то выполняем роль сейлзов, предлагая в рамках организуемых на нашей площадке мероприятий или на площадке партнера воспользоваться услугами объектов инфраструктуры ЦМТ. Сегодня наступил именно такой момент, когда нужно быстро найти решение и максимально грамотно преодолеть последствия пандемии. Этому сегодня посвящена работа всего ЦМТ. Мы активно освещаем все наши новации на сайте ЦМТ – www.wtcmoscow.ru.

Работа ЦМТ востребована широким кругом представителей делового сообщества и СМИ, поэтому помимо основного бизнесового сайта мы развиваем и информационный портал, на котором помимо корпоративной информации, мы публикуем актуальные аналитические материалы, которые касаются наиболее важных событий, происходящих в мире, в российской экономике, внешней торговле.

Каковы планы, намерения ЦМТ Москвы в этой работе?

Наша работа реализуется главным образом через выстраивание и поддержание партнерских связей. Она предполагает постоянные контакты с партнерами. «Мы - люди, которые знают людей» и их потребности - будь то российские или зарубежные компании, партнеры по АЦМТ или наши бизнес-направления.

По содержанию работу ЦМТ можно разделить на два основных направления. По первому направлению мы содействуем бизнесу наших партнеров, клиентов, арендаторов ЦМТ и коммерческих компаний, помогаем в реализации деловых программ представительств иностранных государств и международных организаций. В этой области ЦМТ работает с партнерами по всему миру.

Второе направление – развитие взаимодействия с нашим главным акционером - Торгово-промышленной палатой России. У ТПП РФ создана обширная сеть, включающая в себя 180 территориальных палат во всех регионах нашей страны. ТПП РФ находится в постоянном прямом диалоге со всеми региональными деловыми структурами в стране, транслирует их потребности на федеральный уровень, разрабатывает и продвигает необходимые законодательные меры поддержки бизнеса, что особенно актуально сейчас. И ЦМТ, являясь членом ТПП РФ, принимает активное участие во всех процессах, вносит в Палату свои предложения.

Наиболее активные экспортеры и импортеры являются членами деловых советов по сотрудничеству с зарубежными странами при ТПП РФ. Их уже более 70-ти. Однако в условиях ограничительных мер пандемии, у предпринимателей, не являющихся членом какого-либо делового совета, может возникнуть необходимость в поиске надёжного партнёра за рубежом. Такую помощь Департамент международного сотрудничества ЦМТ может оказать во взаимодействии с нашим главным акционером и Ассоциацией ЦМТ.

ЦМТ обладает необходимыми компетенциями по изучению емкости российского рынка по различной продукции и товарам. Теперь, когда коронавирус внес потребительские смещения на рынке, такие исследования могут быть востребованы бизнесом. И мы готовы помочь в этом.

В случае значительного продолжения ограничительных мер по организации делового сотрудничества в режиме оффлайн, ЦМТ во взаимодействии с ТПП РФ готов предложить бизнесу виртуальные бизнес-миссии. Такой программный продукт уже был запущен в ЦМТ . Так что, мы уже имеем опыт проведения подобных мероприятий.

Мы готовы оказать практическую помощь и в организации участия бизнеса в отраслевых выставках, проводимых крупнейшими ЦМТ в различных регионах мира. Как правило, в таком случае, мы проводим презентацию выставки, организуем встречу с представителем ЦМТ, обсуждаем условия участия, формируем коллективный состав участников выставки, программу их участия в ее мероприятиях.

Инициатива за вами - уважаемые предприниматели, будем рады сотрудничеству с вами.

Мария Вячеславовна, складывается впечатление, что ЦМТ становится «сильнее, чем был до пандемии». Вы намерены сделать это реальностью?

Другого выхода просто нет! В период наиболее острой фазы пандемии этим летом одной из центральных тем обсуждения с нашими иностранными коллегами была «новая реальность» или «новая нормальность». Все время действия ограничительных мер мы активно готовились к работе в новых условиях, понимая, что приоритеты и предпочтения нашего клиента поменялись, - мы больше не можем себе позволить работать только в тех координатах, что раньше, и поэтому набор услуг и их качество, безопасность и индивидуализация выходят сейчас на первый план!

Во-первых, как я уже отметила, в ЦМТ тщательно изучается весь существующий передовой опыт в технологиях обеспечения защиты здоровья и безопасности. Лучшие примеры наших зарубежных коллег мы адаптировали под наши реалии и интегрировали в наши сервисы.

Во-вторых, с учетом наметившейся тенденции на большую цифровизацию услуг, мы теперь более широко используем и предлагаем клиентам форматы онлайн и гибридных мероприятий. Первым в таком режиме мероприятием с участием ЦМТ стал российско-туркменский бизнес-форум, состоявшийся в самый разгар действия ограничительных мер 19 мая с.г., и уже затем многие, в прошлом оффлайн-мероприятия прошли в Конгресс-центре ЦМТ в гибридном формате – Московский финансовый форум, «Золотая осень» Министерства сельского хозяйства, заседание дискуссионного клуба Валдай, форум ВТБ-Капитал «Россия зовет», форум АСИ «Сильные идеи для нового времени». Конечно, личное общение с интересными людьми ничто не заменит, но содержательная часть мероприятий благодаря современным технологиям совершенно не страдает, и где-то даже открывает больше возможностей, нежели традиционный оффлайн-формат - позволяет привлечь к участию спикеров из любой точки мира, значительно увеличить охват аудитории, сделав его доступным большему числу участников..

То же можно сказать и об использовании этих технологий для продвижения наших услуг в регионы. Здесь мы также очень тесно сотрудничаем с ТПП РФ и территориальными торгово-промышленными палатами по выходу на нашу целевую аудиторию. Для каждого региона у нас есть индивидуальные предложения, которые мы фокусированно продвигаем в рамках онлайн-презентаций и конференций, направленных на стимулирование деловой активности и внутреннего туризма. Такой формат общения позволяет и себя показать, и обменяться опытом с коллегами, потенциальными клиентами из регионов, а главное, услышать их потребности, от чего мы,прежде всего, отталкиваемся в формировании наших предложений. Мы можем себе позволить быть более гибкими, чем наши коллеги, так как бизнес ЦМТ даже в рамках одного направления, к примеру гостиниц, располагает очень широкими возможностями и отвечает практически любому запросу клиента – мы располагаем одним из крупнейших номерных фондов в Москве, 950 номеров категорий от 3-х до 5-ти звезд, включая предложения по клубным номерам.

Ну и наконец, не смотря на то, что пока совершенно непонятно, когда вновь откроются границы, мы конечно же продолжим плотную работу с нашими зарубежными партнерами, с АЦМТ, так как именно развитие международного делового сотрудничества, рост взаимного интереса между странами, инвестиции и развитие торговли позволяет бизнесу развиваться и преодолевать все кризисы!

Конечно, мы, как и все в нашей стране, да и во всем мире, очень ждем нормализации жизни, возобновления личного общения с партнерами, возвращения иностранных туристов, но также, еще раз повторю, понимаем, что все уже не будет как раньше. И поэтому продолжаем усиленно работать, чтобы и в новой реальности ЦМТ был территорией взаимовыгодного партнерства, комфорта и, конечно же, безопасности.