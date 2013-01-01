Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
11 НОЯ, 22:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

11 НОЯ, 22:04 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Ноя 11
ТПП РФ
Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ


Директор Департамента международного делового сотрудничества и общественных связей ПАО «ЦМТ» Мария Трубникова о возможностях для развития делового сотрудничества и новых услугах для бизнеса, которые предоставляет Центр международной торговли

 

Мария Вячеславовна, какими возможностями для развития делового сотрудничества располагает ЦМТ Москвы?

В мире существует порядка 320 центров международной торговли в 92 странах и все они разные по формату. Крупнейшие из них, и ЦМТ Москвы в их числе, это многофункциональные центры. Их бизнес-модель включает в себя как коммерческую недвижимость, так и сертифицированные Ассоциацией центров международной торговли (АЦМТ) услуги.

Департамент международного делового сотрудничества и общественных связей является структурным подразделением ЦМТ Москвы, уполномоченным представлять весь комплекс, его возможности для развития деловых контактов и выступать от имени ЦМТ с консолидированной позицией по самым актуальным проблемам. Как говорят в АЦМТ: «Мультифункциональный ЦМТ — это здание с целью, здание с идеей!» - это очень важная составляющая имиджа нашего бренда, которая повышает его узнаваемость и конкурентоспособность.

Идея заключается в том, что за ЦМТ по всему миру стоят их партнерские компании. И ЦМТ Москвы здесь не исключение, - работая в такой конфигурации, в тесной связке с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, подключая международные специализированные организации ООН, представительства иностранных государств и объединений предпринимателей, мы реализуем функцию содействия бизнесу. В этом заключаются наши конкурентные преимущества в сравнении с другими деловыми центрами в стране. Мы организуем международные мероприятия в том числе и на своей виртуальной площадке), размещаем информационные и аналитические материалы на страницах сайта, следим за событиями, помогаем найти партнеров в конфигурации «Торгово-промышленные палаты – Центр международной торговли – Ассоциация центров международной торговли».

Но прежде всего ЦМТ активно развивает бюджетообразующие бизнесы: Офисно-квартирный комплекс, Конгресс-Центр, гостиничный кластер и рестораны. Со своей стороны, здесь мы работаем по целому ряду направлений, занимаясь аналитической деятельностью, берём на себя роль координатора обмена лучшими практиками между нашими иностранными партнерами и их коллегами в бизнесах ЦМТ. Где-то выполняем роль сейлзов, предлагая в рамках организуемых на нашей площадке мероприятий или на площадке партнера воспользоваться услугами объектов инфраструктуры ЦМТ. Сегодня наступил именно такой момент, когда нужно быстро найти решение и максимально грамотно преодолеть последствия пандемии. Этому сегодня посвящена работа всего ЦМТ.  Мы активно освещаем все наши новации на сайте ЦМТ – www.wtcmoscow.ru.

Работа ЦМТ востребована широким кругом представителей делового сообщества и СМИ, поэтому помимо основного бизнесового сайта мы развиваем и информационный портал, на котором помимо корпоративной информации, мы публикуем актуальные аналитические материалы, которые  касаются наиболее важных событий, происходящих в мире, в российской экономике, внешней торговле.

 

Каковы планы, намерения ЦМТ Москвы в этой работе?

Наша работа реализуется главным образом через выстраивание и поддержание партнерских связей. Она предполагает постоянные контакты с партнерами. «Мы - люди, которые знают людей» и их потребности - будь то российские или зарубежные компании, партнеры по АЦМТ или наши бизнес-направления.

По содержанию работу ЦМТ можно разделить на два основных направления. По первому направлению мы содействуем бизнесу наших партнеров, клиентов, арендаторов ЦМТ и коммерческих компаний, помогаем в реализации деловых программ представительств иностранных государств и международных организаций. В этой области ЦМТ работает с партнерами по всему миру.

Второе направление – развитие взаимодействия с нашим главным акционером - Торгово-промышленной палатой России. У ТПП РФ создана обширная сеть, включающая в себя 180 территориальных палат во всех регионах нашей страны. ТПП РФ находится в постоянном прямом диалоге со всеми региональными деловыми структурами в стране, транслирует их потребности на федеральный уровень, разрабатывает и продвигает необходимые законодательные меры поддержки бизнеса, что особенно актуально сейчас. И ЦМТ, являясь членом ТПП РФ, принимает активное участие во всех процессах, вносит в Палату свои предложения. 

Наиболее активные экспортеры и импортеры являются членами деловых советов по сотрудничеству с зарубежными странами при ТПП РФ. Их уже более 70-ти. Однако в условиях ограничительных мер пандемии, у предпринимателей, не являющихся членом какого-либо делового совета, может возникнуть необходимость в поиске надёжного партнёра за рубежом. Такую помощь Департамент международного сотрудничества ЦМТ может оказать во взаимодействии с нашим главным акционером и Ассоциацией ЦМТ.

ЦМТ обладает необходимыми компетенциями по изучению емкости российского рынка по различной продукции и товарам. Теперь, когда коронавирус внес потребительские смещения на рынке, такие исследования могут быть востребованы бизнесом. И мы готовы помочь в этом.

В случае значительного продолжения ограничительных мер по организации делового сотрудничества в режиме оффлайн, ЦМТ во взаимодействии с ТПП РФ готов предложить бизнесу виртуальные бизнес-миссии. Такой программный продукт уже был запущен в ЦМТ . Так что, мы уже имеем опыт проведения подобных мероприятий.

Мы готовы оказать практическую помощь и в организации участия бизнеса в отраслевых выставках, проводимых крупнейшими ЦМТ в различных регионах мира. Как правило, в таком случае, мы проводим презентацию выставки, организуем встречу с представителем ЦМТ, обсуждаем условия участия, формируем коллективный состав участников выставки, программу их участия в ее мероприятиях.

Инициатива за вами - уважаемые предприниматели, будем рады сотрудничеству с вами.

 

Мария Вячеславовна, складывается впечатление, что ЦМТ становится «сильнее, чем был до пандемии». Вы намерены сделать это реальностью?

Другого выхода просто нет! В период наиболее острой фазы пандемии этим летом одной из центральных тем обсуждения с нашими иностранными коллегами была «новая реальность» или «новая нормальность». Все время действия ограничительных мер мы активно готовились к работе в новых условиях, понимая, что приоритеты и предпочтения нашего клиента поменялись, - мы больше не можем себе позволить работать только в тех координатах, что раньше, и поэтому набор услуг и их качество, безопасность и индивидуализация выходят сейчас на первый план!

Во-первых, как я уже отметила, в ЦМТ тщательно изучается весь существующий передовой опыт в технологиях обеспечения защиты здоровья и безопасности. Лучшие примеры наших зарубежных коллег мы адаптировали под наши реалии и интегрировали в наши сервисы.

Во-вторых, с учетом наметившейся тенденции на большую цифровизацию услуг, мы теперь более широко используем и предлагаем клиентам форматы онлайн и гибридных мероприятий. Первым в таком режиме мероприятием с участием ЦМТ стал российско-туркменский бизнес-форум, состоявшийся в самый разгар действия ограничительных мер 19 мая с.г., и уже затем многие, в прошлом оффлайн-мероприятия прошли в Конгресс-центре ЦМТ в гибридном формате – Московский финансовый форум, «Золотая осень» Министерства сельского хозяйства, заседание дискуссионного клуба Валдай, форум ВТБ-Капитал «Россия зовет», форум АСИ «Сильные идеи для нового времени». Конечно, личное общение с интересными людьми ничто не заменит, но содержательная часть мероприятий благодаря современным технологиям совершенно не страдает, и где-то даже открывает больше возможностей, нежели традиционный оффлайн-формат -  позволяет привлечь  к участию спикеров из любой точки мира, значительно увеличить охват аудитории, сделав его доступным большему числу участников..

То же можно сказать и об использовании этих технологий для продвижения наших услуг в регионы. Здесь мы также очень тесно сотрудничаем с ТПП РФ и территориальными торгово-промышленными палатами по выходу на нашу целевую аудиторию. Для каждого региона у нас есть индивидуальные предложения, которые мы фокусированно продвигаем в рамках онлайн-презентаций и конференций, направленных на стимулирование деловой активности и внутреннего туризма. Такой формат общения позволяет и себя показать, и обменяться опытом с коллегами, потенциальными клиентами из регионов, а главное, услышать их потребности, от чего мы,прежде всего, отталкиваемся в формировании наших предложений. Мы можем себе позволить быть более гибкими, чем наши коллеги, так как бизнес ЦМТ даже в рамках одного направления, к примеру гостиниц, располагает очень широкими возможностями и отвечает практически любому запросу клиента – мы располагаем одним из крупнейших номерных фондов в Москве, 950 номеров категорий от 3-х до 5-ти звезд, включая предложения по клубным номерам.

Ну и наконец, не смотря на то, что пока совершенно непонятно, когда вновь откроются границы, мы конечно же продолжим плотную работу с нашими зарубежными партнерами, с АЦМТ, так как именно развитие международного делового сотрудничества, рост взаимного интереса между странами, инвестиции и развитие торговли позволяет бизнесу развиваться и преодолевать все кризисы!

Конечно, мы, как и все в нашей стране, да и во всем мире, очень ждем нормализации жизни, возобновления личного общения с партнерами, возвращения иностранных туристов, но также, еще раз повторю, понимаем, что все уже не будет как раньше. И поэтому продолжаем усиленно работать, чтобы и в новой реальности ЦМТ был территорией взаимовыгодного партнерства, комфорта и, конечно же, безопасности.

11 Ноя 2020, ТПП РФ


Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
10 Ноя:
6 Ноя:
3 Ноя:
Вне округа (Федерация):
31 Окт:
30 Окт:
23 Окт:
РОССИЯ:
11 Ноя:
11 Ноя:
11 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара

Путин переедет в новый бункер. Он защитит его от ядерного удара
Политика

Монополии победили. Мишустин уволил главного критика госкорпораций

Монополии победили. Мишустин уволил главного критика госкорпораций
Экономика

Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян

Американская вакцина от коронавируса будет недоступна для россиян
Политика

Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей

Путин победил в гонке вооружений. Россия заплатила за нее 20 трлн рублей
Экономика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

20:13 Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ Мария Трубникова: сохраняем действующее, создаем новые возможности для сотрудничества ЦМТ
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
12:05 Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске Новый экологический объект «Белой металлургии» запустили в Челябинске
11:43 Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации Глубоководную спасательную субмарину «АС-28» доставили для флота Севастополя после модернизации
11:01 Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске Первый лайнер МС-21-310 с российскими двигателями подготовили к летным испытаниям в Иркутске
10 НОЯ, 14:47 Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой
10 НОЯ, 12:37 Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае Новый танкер-продуктовоз на газомоторном топливе начали строить в Приморском крае
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10 НОЯ, 12:22 Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей Открытие Западного обхода города Иваново в два раза сократило время в пути транзитных автомобилей
10 НОЯ, 12:01 Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее Самый крупный в мире фундук впервые на Юге России начали выращивать в Адыгее
09 НОЯ, 19:16 Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах Самый протяженный в Европе велотерренкур за 2,8 млрд рублей построят в Кавминводах
09 НОЯ, 18:30 Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты Новый спортивный парашют разработали и испытали ивановские специалисты
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter