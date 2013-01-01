Мантуров: Россия будет полностью обеспечена редкими и редкоземельными металлами к 2030 году



В России стартует крупнейший инвестиционный проект в сфере литиевой индустрии. Минпромторг и Газпром заключили соглашение по добыче и переработке пластовых рассолов для получения соединений лития. Цель проекта - полностью обеспечить промышленность нашей страны собственными редкими и редкоземельными металлами к 2030 году.

Литий - один из важнейших редкоземельных металлов, его соединения и сплавы широко применяются в авиационном и автомобильном строении, металлургии, микроэлектронике, химии, ядерной энергетике и многих других отраслях. И этот критически важный для промышленности металл не добывается в России.

Однако, наша страна имеет 13 месторождений лития, которые находятся в нераспределенном фонде. Например, литий содержится в Вознесенском месторождении Приморского края, Завитинском месторождении Забайкальского края и в гидроминеральных рассолах артезианских бассейнов Иркутской области.

Содержится литий и в подземных водах крупнейшего на Востоке нашей страны Ковыктинского месторождения, принадлежащего Газпрому. Именно на его базе холдинг, совместно с Минпромторгом и «Иркутской нефтяной компанией», как сообщили на официальном сайте ведомства, планирует создавать литиевую отрасль полного цикла.

Лития в мире не очень много. Согласно данным на 2019 год, в мире добыли 315 тыс. тонн лития, а его крупнейшие месторождения расположены в Чили, Боливии, США, Аргентине, Конго, Китае, Бразилии, Сербии и Австралии. Больше всего лития добывают в Австралии, Чили и Аргентине. Что же касается России, то с распадом СССР собственная добыча лития была полностью утрачена.

Литий — один из основных компонентов литий-ионных аккумуляторов. На них приходится более половины потребления всего лития, добываемого в мире. Многие автомобильные концерны, придерживаясь политики "зеленой" энергетики, переходят на производство электромобилей, именно они стали основными потребителями литий-ионных аккумуляторов.

Согласно данным экспертов, спрос на литий будет постоянно расти. Что подтверждается и американским миллиардером и главой автомобилестроительной компании Tesla Илоном Маском, который заявил, что для производста электромобилей компания должна скупить весь литий, добываемый в мире.