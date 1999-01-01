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МАКСу быть!

Июл 5
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
МАКСу быть!


Несмотря на пандемию коронавируса, которая привела к закрытию авиасалонов в Ле-Бурже и Фарнборо, МАКС состоится. Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Любители самолетов смогут увидеть, ставшее традиционным, уникальное авиашоу и принять участие в подготовленных организаторами мероприятиях, таких, как, например, "День студента". А отечественных и зарубежных представителей авиакосмической отрасли ждут спортивный корпоративный праздник "II КУБОК МАКС-2021" и уникальный конкурс "ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ МАКС-2021".

Но МАКС - это не только развлечения. В рамках Деловой программы салона в павильоне "Конгресс Центр" пройдут дискуссии по актуальным вопросам модернизации и развития авиационно-космического комплекса, участниками которых станут более 2000 специалистов. А одним из ключевых событий будет Четвертый Аэрокосмический Конгресс, призванный обеспечить консолидацию науки, бизнеса и власти для решения глобальных и прикладных задач развития аэрокосмической индустрии на Евразийском пространстве.

Авиасалон открывает широкие перспективы сотрудничества для представителей российского бизнес-сообщества и зарубежных компаний. МАКС - это возможность представить свою продукцию на крупнейшей международной площадке страны. Это живое общение со старыми партнерами, потенциальными клиентами и конкурентами. Это знакомство с новейшими научно-техническими разработками и ноу-хау, информация о доступных услугах и ассортименте продукции авиационно-космической отрасли России.

И, конечно, МАКС - это традиционное фантастическое авиашоу. Завораживающее зрелище представляет полет российских авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты", пилотажных групп "Русь" и "Первый полёт". А в этом году шоу дополнят гости из Прибалтики - пилотажная группа Baltic Bees Jet Team на учебно-тренировочных самолетах L-39С "Альбатрос", обладающих уникальными возможностями в выполнении фигур высшего пилотажа.

Интернет-издание "Капитал страны" представляет свой спецпроект "МАКС-2021" и начинает серию публикаций, освещающих работу МАКСа. Вы узнаете интересные факты об истории создания авиасалона и его участниках, получите информацию о наиболее важных событиях и мероприятиях деловой программы салона, новинках, а также технических характеристиках экспонентов и самолетов авиационных групп, участвующих в уникальном авиашоу.



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