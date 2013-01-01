МАКС приглашает! «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ», «День студента» и спортивные состязания



Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 это не только деловые мероприятия и авиационное шоу. Организаторы МАКСа позаботились о развлекательной программе для участников и гостей авиасалона и приглашают принять участие в спортивных состязаниях, тематических мероприятиях и особом конкурсе - «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ МАКС».

Откроет развлекательную программу уже полюбившийся посетителям теннисный турнир «Кубок МАКС по большому теннису», в котором традиционно принимают участие знаменитые космонавты, летчики, депутаты и медийные персоны. В этом году за Кубок МАКСа поборются Сергей Крикалёв и Александр Иванченков, Сергей Неверов, Никита Михалков и другие известные личности.

Турнир начнется 21 июля в 10 часов утра и пройдет на площадке Учебно-тренировочного комплекса ЛИИ им. М.М. Громова. После его окончания, в 15:00, зрители смогут посмотреть на демонстрационные полеты, пройдя на территорию выставочного комплекса.

Теннисный турнир «Кубок МАКС по большому теннису» проводится с 1993 года. Его целью является привлечение внимания к здоровому образу жизни, активному долголетию и корпоративному спорту.

Четвертый день МАКС, 23 июля, провозглашен «Днем студента». Учащиеся вузов смогут бесплатно посетить выставку МАКСа, поучаствовать в деловой программе авиасалона, пообщаться с представителями предприятий аэрокосмической отрасли, увидеть новинки индустрии, а также принять участие в специально подготовленных профориентационных мероприятиях.

Первый «День студента» на МАКС прошел в 2015 году. Идею организаторов поддержал президент России Владимир Путин.

Спортивный корпоративный праздник «II КУБОК МАКС-2021» состоится 24 июля и пройдет на легендарном стадионе МЕТЕОР. Команды участников формируются из работников предприятий, имеющих отношение к авиационно-космической отрасли, а также компаний смежных с ней отраслей промышленности.

Турнир стартует в 9:45 утра. По замыслу организаторов, такое спортивное мероприятие будет способствовать укреплению корпоративных связей, сплочению коллективов и продвижению любительского спорта.

Стадион МЕТЕОР был введен в эксплуатацию 11 января 1955 года, а уже через год стал тренировочной базой сборной команды СССР по легкой атлетике, выступившей на XVI Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.

Российские и зарубежные экспоненты авиасалона МАКС могут принять участие в особом конкурсе «ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ МАКС-2021», подготовленном Министерством промышленности и торговли РФ и АО «Авиасалон» при участии ПАО НПО «Наука».

Экспертное жюри оценит самые яркие и эффективные маркетинговые решения в шести номинациях: инновационные продукты и технологии, экспозиции компаний-участников, проведенные мероприятия, проекты в области импортозамещения, разработки молодых специалистов и достижения в области международного сотрудничества.

Церемония вручения дипломов и наградных знаков победителям пройдет в торжественной обстановке, а их имена появятся на официальном сайте МАКСа и будут размещены в СМИ. Конкурс призван привлечь внимание к новым разработкам и научным исследованиям в авиационно-космической отрасли, а также оказать поддержку молодым специалистам.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".