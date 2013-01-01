МАКС. Начало истории



Пожалуй в нашей стране нет человека, который не слышал бы о Международном авиационно-космическом салоне МАКС, а его знаменитое летное авиашоу захватывает дух у многих поколений россиян и зарубежных гостей. Но что же положило начало истории авиасалона?

А началось все с первой российской Международной воздухоплавательной выставки. Она прошла с 10 по 27 апреля 1911 года в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге и имела огромный успех, собрав все новейшие достижения авиации начала XX века. Причем среди экспонатов присутствовали как машины представителей авиационной отрасли Российской империи, так и зарубежные аэропланы знаменитейших мировых производителей: "Фарман", "Блерио", "Бреге" и многие другие. В общей сложности Выставку посетили около 200 тыс. человек.

На открытии выставки инженер М.И. Зиман продемонстрировал уникальное световое шоу, использовав для иллюминации более 10 тыс. электрических лампочек и проложив 2 км кабеля.

Выставка была настолько успешной, что ее посетил сам император Николай II.

К сожалению, выставка проходила только дважды. Вторая Международная воздухоплавательная выставка проходила с 25 марта по 8 апреля 1912 года в Военном манеже в Москве.

Одним из членов жюри выставки был "отец русской авиации" Николай Егорович Жуковский.

Важной вехой в истории МАКСа является проведение в 1992 году Международной авиационно-космической выставки "МосАэроШоу' 92". Она прошла с 11 по 16 августа на аэродроме Летно-исследовательского института им. М. М. Громова. В выставке, помимо российских авиаторов и представителей стран СНГ, принимали участие американские компании Rockwell International, United Technologies и Pratt & Whitney. МосАэроШоу посетили представители авиаотрасли из 11 стран. А количество посетителей выставки перевалило за 300 тыс. человек.

Именно здесь публика впервые увидела самолет Ту-204 с двигателями Rolls-Royce.

Но современное название МАКС получил в 1993 году. Первый Международный авиационно-космический салон прошел с 31 августа по 5 сентября в Жуковском, на Ходынском поле и в выставочном комплексе на Красной Пресне. Экспонентами авиасалона стали 178 предприятий из стран СНГ и 82 иностранных участника. Выставку посетило более 400 тыс. человек.

ЛИИ им. М. М. Громова в городе Жуковском Московской области стал единым официальным местом проведения авиасалона, который стал регулярно проводиться по нечетным годам.

Сейчас МАКС - это более 570 тыс. участников и гостей. Это 827 экспонентов, включая 184 зарубежные компании из 33 стран. Это подписанные контракты на сумму более 559 млрд рублей. Это 170 деловых мероприятий и 90 научных конференций, 120 официальных делегаций и более 143 тыс. специалистов.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.