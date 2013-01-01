Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 ИЮЛ, 23:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

06 ИЮЛ, 23:42 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

МАКС. Начало истории

Июл 6
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
МАКС. Начало истории


Пожалуй в нашей стране нет человека, который не слышал бы о Международном авиационно-космическом салоне МАКС, а его знаменитое летное авиашоу захватывает дух у многих поколений россиян и зарубежных гостей. Но что же положило начало истории авиасалона?

А началось все с первой российской Международной воздухоплавательной выставки. Она прошла с 10 по 27 апреля 1911 года в Михайловском манеже в Санкт-Петербурге и имела огромный успех, собрав все новейшие достижения авиации начала XX века. Причем среди экспонатов присутствовали как машины представителей авиационной отрасли Российской империи, так и зарубежные аэропланы знаменитейших мировых производителей: "Фарман", "Блерио", "Бреге" и многие другие. В общей сложности Выставку посетили около 200 тыс. человек.

На открытии выставки инженер М.И. Зиман продемонстрировал уникальное световое шоу, использовав для иллюминации более 10 тыс. электрических лампочек и проложив 2 км кабеля.

Выставка была настолько успешной, что ее посетил сам император Николай II.

К сожалению, выставка проходила только дважды. Вторая Международная воздухоплавательная выставка проходила с 25 марта по 8 апреля 1912 года в Военном манеже в Москве.

Одним из членов жюри выставки был "отец русской авиации" Николай Егорович Жуковский.

Важной вехой в истории МАКСа является проведение в 1992 году Международной авиационно-космической выставки "МосАэроШоу' 92". Она прошла с 11 по 16 августа на аэродроме Летно-исследовательского института им. М. М. Громова. В выставке, помимо российских авиаторов и представителей стран СНГ, принимали участие американские компании Rockwell International, United Technologies и Pratt & Whitney. МосАэроШоу посетили представители авиаотрасли из 11 стран. А количество посетителей выставки перевалило за 300 тыс. человек.

Именно здесь публика впервые увидела самолет Ту-204 с двигателями Rolls-Royce.

Но современное название МАКС получил в 1993 году. Первый Международный авиационно-космический салон прошел с 31 августа по 5 сентября в Жуковском, на Ходынском поле и в выставочном комплексе на Красной Пресне. Экспонентами авиасалона стали 178 предприятий из стран СНГ и 82 иностранных участника. Выставку посетило более 400 тыс. человек.

ЛИИ им. М. М. Громова в городе Жуковском Московской области стал единым официальным местом проведения авиасалона, который стал регулярно проводиться по нечетным годам.

Сейчас МАКС - это более 570 тыс. участников и гостей. Это 827 экспонентов, включая 184 зарубежные компании из 33 стран. Это подписанные контракты на сумму более 559 млрд рублей. Это 170 деловых мероприятий и 90 научных конференций, 120 официальных делегаций и более 143 тыс. специалистов.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
6 Июл:
5 Июл:
5 Июл:
Вне округа (Федерация):
2 Июл:
25 Июн:
24 Июн:
РОССИЯ:
6 Июл:
6 Июл:
5 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Власти заплатили 250 млрд рублей нефтяникам, чтобы остановить цены на бензин. Но они все равно растут

Власти заплатили 250 млрд рублей нефтяникам, чтобы остановить цены на бензин. Но они все равно растут
Экономика

Топ-менеджеров госкомпаний позвали управлять крупным регионом России

Топ-менеджеров госкомпаний позвали управлять крупным регионом России
Политика 2

Лукашенко ограничил транзит товаров из Германии в Россию через Белоруссию

Лукашенко ограничил транзит товаров из Германии в Россию через Белоруссию
Экономика 1

Прибалтика отказывается от электричества из России и Белоруссии

Прибалтика отказывается от электричества из России и Белоруссии
Экономика 2

Узнай, страна!

МАКС. Начало истории

МАКС. Начало истории

В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод

В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

23:32 МАКС. Начало истории МАКС. Начало истории
Продуктовое эмбарго Путина теряет популярность среди россиян
Продуктовое эмбарго Путина теряет популярность среди россиян
23:14 В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод В Ростовской области построят сверхсовременный металлургический завод
19:58 Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами Медиагруппа «Патриот» и федеральное интернет-издание «Капитал страны» стали партнёрами
18:43 В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки В Свердловской области запустили производство итальянской керамической плитки
05 ИЮЛ, 23:45 В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта В Ростовской области заработал новый зерновой терминал морского мультимодального порта
05 ИЮЛ, 22:46 В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа
Власти заплатили 250 млрд рублей нефтяникам, чтобы остановить цены на бензин. Но они все равно растут
Власти заплатили 250 млрд рублей нефтяникам, чтобы остановить цены на бензин. Но они все равно растут
05 ИЮЛ, 21:03 В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт
05 ИЮЛ, 20:21 МАКСу быть! МАКСу быть!
05 ИЮЛ, 17:47 ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики
02 ИЮЛ, 14:40 ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter