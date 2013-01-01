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ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС

Июл 20
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ЛМС-901 «Байкал» совершит первый полет на МАКС


ЛМС-901 «Байкал» разработан компанией «Байкал-Инжиниринг» - дочкой Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Этот легкий многоцелевой самолет создан специально для замены легендарного Ан-2, известного как «кукурузник».

Многие эксперты называют новый легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» надеждой малой авиации России на возрождение, так как он создан специально для замены разработанного еще в советское время Ан-2.

Поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом Ан-2 совершил свой первый полет 31 августа 1947 года. Этот универсальный легкий самолет может совершать взлет и посадку на неподготовленных полосах, подходит как для перевозки небольших грузов и малого числа пассажиров, так и для выполнения сельскохозяйственных работ.

Ан-2 создавался как сельскохозяйственный самолет, а его рабочим названием была аббревиатура СХА-1.

Данный самолет можно использовать в сложных условиях Сибири, Дальнего Востока и даже в Арктике. Ан-2 состоит на вооружении ВВС многих стран. Некоторые машины эксплуатируются более 40 лет и налетали более 20 тыс. часов.

В народе Ан-2 называют «Аннушка» или «кукурузник».

ЛМС-901 «Байкал», который превосходит «кукурузник» по всем летным и техническим характеристикам, будет использоваться в сельскохозяйственных работах, для перевозки грузов, выполнения поисково-спасательных работах и работ по сохранению лесных массивов. На некоторые модели самолета могут быть установлены колесно-лыжные и поплавковые шасси. Это позволит эксплуатировать машину в труднодоступных районах удаленных регионов и в Арктической зоне.

«Байкал» способен достигать скорости в 300 км/ч, его максимальная дальность полета составит 3 тыс. км, а дистанция разбега с грунтовых полос 220 м. Самолет может взять на борт 2 т груза и доставить его на расстояние до 1,5 тыс. км. «Байкал» обладает простой конструкцией, безопасен и прост в ремонте и обслуживании, а самое главное, планер состоит из российских материалов. Только первые партии самолетов будут летать с двигателем General Electric H800-200, но уже в 2023-2024 годах его заменят на российский ВК-800С.

Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершит свой первый полет на Юбилейном XV Международном авиационно-космическом салоне МАК-2021 в подмосковном Жуковском, который пройдет с 20 по 25 июля.



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