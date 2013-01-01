Лекарства через Интернет: использовать возможности маркетплейсов



Продажа лекарств в настоящий момент является наиболее быстро растущим сегментом российского рынка интернет-торговли. 17 марта 2020 года вступил в силу Указ Президента РФ № 187 о розничной торговле лекарственными препаратами, предусматривающий розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом. Ситуацию на рынке и позицию Торгово-промышленной палаты России комментирует председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров.

Указ сделал возможной продажу лекарств в интернете, но данная функция была реализована только для ограниченного количества участников рынка: онлайн-торговлю лекарственными средствами вправе осуществлять только аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности и соответствующее разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

После вступления в силу Указа, мы обращались в Минздрав России с предложением разрешить онлайн-ретейлерам продажу лекарств. Благодаря продаже лекарственных средств через электронные торговые площадки, другими словами – агрегаторы, снимаются жесткие ограничения и появляется возможность заказывать лекарственные препараты более чем у 94 млн. жителей России.

Более 60 млн. людей сделали заказы через интернет в 2020 году. Возможность продавать лекарства на маркетплейсах позволяет расширить географию доставки, снизить ее стоимость, увеличить ее скорость, сократить издержки аптечных организаций на логистику и сэкономить средства на создание собственного сайта, а также повысить удобство заказов для покупателей.

Так, решается одновременно две важнейших задачи: первая – сокращение количества точек, необходимых для реализации лекарств через интернет, вторая – возможность использовать современные сервисы агрегаторов.

Речь идет о тех информационных сервисах, которые работают только с физическими аптеками, у которых есть не только лицензия, но и разрешение на интернет торговлю.

Данные сервисы занимаются исключительно информационно-посреднической деятельностью, предоставляя свою инфраструктуру для того, чтобы аптеки имели возможность заключить договор купли-продажи, при этом, сами стороной в договоре не выступают, по сути, они предоставляют инфраструктуру для таких сделок.

Маркетплейс – это исключительно рекламная площадка, а не канал продаж. Это единственный канал коммуникации с потребителем. Сегодня, маркетплейс – наше настоящее и будущее. Крупные маркетплейсы снискали доверие у потребителей, а следовательно, смогут вытеснить с просторов интернета мошеннические сайты, занимающиеся продажей контрафактной продукции на российском фармацевтическом рынке.

Представителям федеральных органов исполнительной власти работать с маркетплейсами гораздо проще, так как любой маркетплейс выполняет все установленные законом нормы. Если дать возможность большому количеству мелких аптек иметь собственный интернет-портал, то с большой долей вероятности рынок столкнётся с поддельными лекарствами, что точно исключено на таких крупных площадках как Ozon, Wildberries, Yandex и т.д. Если говорить о конкуренции, то очевидно, что сейчас маркетплейсы не будут являться конкурентами аптечным организациям, наоборот, – электронные агрегаторы будут выступать вспомогательным каналом реализации продукции и позволят увеличить географию продаж.

В декабре 2020 года в Торгово-промышленную палату Российской Федерации для оценки регулирующего воздействия поступил проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и доставки указанных препаратов гражданам», разработанный Минздравом России.

В соответствии с проектом постановления предполагается расширить возможность дистанционной продажи лекарственных препаратов с использованием интернет-сервисов (агрегаторов/маркетплейсов), увеличить заинтересованность аптечных организаций в дистанционной торговле и повысить доступность лекарственных препаратов для населения, в том числе благодаря развитой логистической структуре современных маркетплейсов. В частности, изменения предусматривают исключение требования о наличии не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации для получения разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом.

В рамках подготовки консолидированной позиции, ТПП РФ по разработанному Минздравом России проекту постановления, в январе 2021 года было проведено совместное заседание Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции, Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка и Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, в котором приняли участие более 50 представителей отраслевых союзов и ассоциаций, фармацевтических компаний и компаний интернет-торговли. По итогам были собраны конкретизированные предложения по тексту проекта постановления от участников заседания.

В данный момент Совет ТПП РФ по развитию электронной коммерции совместно с Палатой России готовит единую позицию по данному вопросу, которая будет направлена в Минздрав России.