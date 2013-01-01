Курганская область привлекла потенциальных инвесторов. В ТПП РФ прошла Презентация региона



ТПП РФ провела День Курганской области. Мероприятие, посвященное региону, прошло на Ильинке, 6. Представители области не только рассказали о потенциале своего региона, но также заключили ряд контрактов с иностранным инвесторам и руководителями крупнейших предприятий России.

Сегодня, 18 марта, в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось мероприятие посвященное Курганской области. В Презентации региона приняли участие президент ТПП РФ Сергей Катырин, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, делегация региона, а также председатель Правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, торговый представитель РФ в Германии Андрей Соболев и руководители крупных предприятий области.

А в фойе Конгресс-центра ТПП РФ организаторы устроили выставочную экспозицию Курганской области, где гостям мероприятия и потенциальным инвесторам представили свою продукцию крупнейшие промышленные и перерабатывающие компании и представители малого и среднего бизнеса региона.

Участники мероприятия отметили высокий потенциал Курганской области для инвесторов и бизнес-сообщества, серьезную работу региона над развитием индустриальных парков и территорий опережающего социально-экономического развития, а также лидирующие позиции, которые область традиционно занимает в поставках продукции не только для всего Уральского федерального округа, но и в масштабах страны.

Сергей Катырин выразил уверенность, что каждый предприниматель сможет найти свою нишу и влиться в экономику региона, так как в области развиты практически все отрасли. А Владислав Кузнецов подчеркнул высокую потребительскую способность и производственный потенциал региона: население центра области составляет порядка 312 тыс. человек, а в радиусе 100 км от области живут и работают более 10 млн человек.

Также вице-губернатор Курганской области отметил открытие в регионе 7 индустриальных парков и особой экономической зоны. По его словам, в 2020 году в области смогли реализовать 100 инвестиционных проектов, создать более 1300 рабочих мест, и довести количество инвестиций до 5 млрд рублей. Причем в следующем году данные показатели будут увеличены. Уже сейчас планируется реализовать 400 малых и крупных проектов на сумму превышающую 66 млрд рублей и создать около 7 тыс. рабочих мест.

Подводя промежуточные итоги можно отметить высокий уровень проведения и эффективность Презентации. Так, представители Курганской области заключили ряд контрактов о сотрудничестве с иностранными инвесторами и компаниями, а также провели конструктивные переговоры с руководителями крупных холдингов и государственных компаний России.