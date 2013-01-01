Культура и спорт. В Иркутской области открыли новый спортивно-культурный Центр
Власти Иркутской области открыли в поселке Молодежный Иркутского района новый Центр культуры и спорта. Здание площадью 1315 квадратных метров объединило в себе Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс. Начали работу зрительный и спортивный залы, комнаты для занятия творчеством и физической подготовкой. Предполагается, что новый Центр будут посещать по меньшей мере 530 человек.
Общая площадь построенного здания Центра культуры и спорта составила 1315 квадратных метров. Строители оборудовали помещения всем необходимым: музыкальными и осветительными приборами, спортивным инвентарем, необходимыми предметами мебели и оргтехникой. В здании оборудованы зрительный зал, вмещающий 210 человек, современный зал для занятий спортом, специальные помещения для различных кружков и студий и комнаты оборудованные для спортивных секций.
Центр предназначен для посещения как детьми, так и взрослыми. Предполагается открытие студий вокала и хореографии, кружков для занятий робототехникой и прикладными искусствами, шахматных секций, классов по занятию цирковым и театральным искусством, студии КВН, секции единоборств и спортивных секций. Власти ожидают, что Центр будет посещать не менее 530 человек.
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