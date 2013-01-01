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Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году

Фев 1
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Кто получит больше всех? Какие регионы станут самыми дотационными в 2022 году


Не все регионы России могут самостоятельно сформировать профицитный бюджет. Таким субъектам денежные средства для устранения бюджетного дефицита предоставляются из федерального бюджета страны. А какой регион получить самую большую дотацию в текущем году?

Ежегодно из федерального бюджета России выделяются денежные средства в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов нашей страны. Это делается для того, чтобы все россияне имели равные возможности в получении положенных социальных выплат, медицинского обслуживания, качественного образования и иных государственных услуг не зависимо от места своего проживания.

Так, в 2022 году сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов составит 758 млрд 580 млн рублей. Это на 40,3 млрд рублей, или на 5,6 %, больше показателя 2021 года. При этом всего 24 региона, среди который можно выделить Москву и Санкт-Петербург, Татарстан, Сахалин, Красноярский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий АО, Белгородскую, Московскую и Ленинградскую, Мурманскую и Тюменскую области, признаны самообеспеченными, то есть могут самостоятельно сформировать региональный бюджет. Все же остальные субъекты получать дотации.

Лидером среди дотационных регионов являются Дагестан, который в 2022 году получит более 80 млрд рублей. Якутии выделят более 56,7 млрд рублей, Камчатке выдадут чуть более 44 млрд рублей, Чечня получит 36,8 млрд рублей, Алтайский край дотируют на 32,5 млрд рублей, Ставропольский край - на 26,7 млрд рублей, Бурятия получит 24 млрд рублей, Крыму выделят 22,7 млрд, Тыве - 20,5 млрд рублей, а Башкортостану - 18,9 млрд рублей.

Меньше всех получит Коми, всего чуть более 342 млн рублей. Челябинской области выдадут 840,3 млн рублей, около 2,2 млрд рублей получит Еврейская АО, Астраханская область получит чуть больше 2,6 млрд рублей, Калининградской области выделят 2,9 млрд рублей, чуть меньше 3,3 млрд рублей получит Севастополь, а Мордовия - 3,4 млрд рублей, Курской и Смоленской областям выделят по 3,6 млрд рублей, а 3,8 млрд рублей получит Хакасия.
Всего же в 2022 году регионы получат из федерального бюджета трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей.



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