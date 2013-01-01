«Кому на Руси жить хорошо?» ФинУнивер оценил качество жизни в российских городах



В каких городах России самое высокое качество жизни? Жители каких городов имеют наибольший доход? Где самое лучшее медицинское обслуживание и наиболее качественное образование? На эти, и многие другие вопросы ответили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ в своем новом социально-экономическом исследовании качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек за 2021 год.

Исследование основано на мнении россиян, данных Росстата и Банка России, а также сведениях из различных открытых баз данных. Эксперты оценивали качество жизни в городах по 12 критериям:

распространенность «деструктивного» поведения населения;

конфликтность социальных отношений;

уровень дохода населения;

склонность горожан к миграции;

интерес к культуре;

функционирование городского дорожного хозяйства;

качество медицины;

качество образования;

работа ЖКХ по поддержанию жилого фонда в хорошем состоянии и благоустройство города;

доступность ведения бизнеса;

экологическая обстановка;

тревожность населения.

Согласно данным, которые предоставил Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Алексей Зубец (есть в распоряжении КС), в первую десятку городов с самым высоким качеством жизни вошли:

Москва,

Санкт-Петербург,

Грозный,

Магнитогорск,

Владимир,

Тула,

Калуга,

Набережные Челны,

Белгород,

Нижний Новгород.

А городами-аутсайдерами оказались:

Воронеж,

Ульяновск,

Улан-Удэ,

Кемерово,

Саратов,

Волгоград,

Чита,

Барнаул,

Астрахань,

Хабаровск.

При этом «деструктивное» поведение в наименьшей степени свойственно жителям Севастополя, Грозного и Архангельска, а в наибольшей степени присуще населению Саратова, Ижевска и города Сочи.

Самый высокий уровень материального благополучия наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а самый низкий уровень жизни зафиксирован в Грозном, Нижнем Тагиле, Астрахани и Улан-Удэ.

Интерес к культурным ценностям больше всего проявляют москвичи, жители Санкт-Петербурга и Ярославля. Меньше всего склонно к миграции население Махачкалы, Грозного и Краснодара. Самый лучший уровень медицинского обслуживания в Сочи, Магнитогорске и Москве, а образования – в Череповце, Вологде и Магнитогорске.

Самая благоприятная обстановка для начала и ведения бизнеса сложилась в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Грозном. Лучшие дороги в Магнитогорске, Белгороде и Саранске, а самыми экологически чистыми городами России стали Владикавказ, Грозный и Владимир.