«Кому на Руси жить хорошо?» ФинУнивер оценил качество жизни в российских городах
В каких городах России самое высокое качество жизни? Жители каких городов имеют наибольший доход? Где самое лучшее медицинское обслуживание и наиболее качественное образование? На эти, и многие другие вопросы ответили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ в своем новом социально-экономическом исследовании качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек за 2021 год.
Исследование основано на мнении россиян, данных Росстата и Банка России, а также сведениях из различных открытых баз данных. Эксперты оценивали качество жизни в городах по 12 критериям:
- распространенность «деструктивного» поведения населения;
- конфликтность социальных отношений;
- уровень дохода населения;
- склонность горожан к миграции;
- интерес к культуре;
- функционирование городского дорожного хозяйства;
- качество медицины;
- качество образования;
- работа ЖКХ по поддержанию жилого фонда в хорошем состоянии и благоустройство города;
- доступность ведения бизнеса;
- экологическая обстановка;
- тревожность населения.
Согласно данным, которые предоставил Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Алексей Зубец (есть в распоряжении КС), в первую десятку городов с самым высоким качеством жизни вошли:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Грозный,
- Магнитогорск,
- Владимир,
- Тула,
- Калуга,
- Набережные Челны,
- Белгород,
- Нижний Новгород.
А городами-аутсайдерами оказались:
- Воронеж,
- Ульяновск,
- Улан-Удэ,
- Кемерово,
- Саратов,
- Волгоград,
- Чита,
- Барнаул,
- Астрахань,
- Хабаровск.
При этом «деструктивное» поведение в наименьшей степени свойственно жителям Севастополя, Грозного и Архангельска, а в наибольшей степени присуще населению Саратова, Ижевска и города Сочи.
Самый высокий уровень материального благополучия наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а самый низкий уровень жизни зафиксирован в Грозном, Нижнем Тагиле, Астрахани и Улан-Удэ.
Интерес к культурным ценностям больше всего проявляют москвичи, жители Санкт-Петербурга и Ярославля. Меньше всего склонно к миграции население Махачкалы, Грозного и Краснодара. Самый лучший уровень медицинского обслуживания в Сочи, Магнитогорске и Москве, а образования – в Череповце, Вологде и Магнитогорске.
Самая благоприятная обстановка для начала и ведения бизнеса сложилась в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Грозном. Лучшие дороги в Магнитогорске, Белгороде и Саранске, а самыми экологически чистыми городами России стали Владикавказ, Грозный и Владимир.
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какое там ещё качество? маргарин, который называют маслом 180 г, подорожал с 90 рублей до 130 рублей за пару месяцев
По каким критериям сделан анализ? Чечня сегодня как Эмираты, простые люди в Питере живут чуть лучше чем в малых городах и сёлах, а по сути в полной нищете.Москва,так туда стекаются все деньги России и там естественно уровень жизни на много лучше чем в Питере,я уж молчу о других городах.