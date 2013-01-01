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«Кому на Руси жить хорошо?» ФинУнивер оценил качество жизни в российских городах

Янв 7
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
«Кому на Руси жить хорошо?» ФинУнивер оценил качество жизни в российских городах


В каких городах России самое высокое качество жизни? Жители каких городов имеют наибольший доход? Где самое лучшее медицинское обслуживание и наиболее качественное образование? На эти, и многие другие вопросы ответили специалисты Финансового университета при Правительстве РФ в своем новом социально-экономическом исследовании качества жизни в городах с населением более 250 тыс. человек за 2021 год.

Исследование основано на мнении россиян, данных Росстата и Банка России, а также сведениях из различных открытых баз данных. Эксперты оценивали качество жизни в городах по 12 критериям:

  • распространенность «деструктивного» поведения населения;

  • конфликтность социальных отношений;

  • уровень дохода населения;

  • склонность горожан к миграции;

  • интерес к культуре;

  • функционирование городского дорожного хозяйства;

  • качество медицины;

  • качество образования;

  • работа ЖКХ по поддержанию жилого фонда в хорошем состоянии и благоустройство города;

  • доступность ведения бизнеса;

  • экологическая обстановка;

  • тревожность населения.

Согласно данным, которые предоставил Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н. Алексей Зубец (есть в распоряжении КС), в первую десятку городов с самым высоким качеством жизни вошли:

  • Москва,

  • Санкт-Петербург,

  • Грозный,

  • Магнитогорск,

  • Владимир,

  • Тула,

  • Калуга,

  • Набережные Челны,

  • Белгород,

  • Нижний Новгород.

А городами-аутсайдерами оказались:

  • Воронеж,

  • Ульяновск,

  • Улан-Удэ,

  • Кемерово,

  • Саратов,

  • Волгоград,

  • Чита,

  • Барнаул,

  • Астрахань,

  • Хабаровск.

При этом «деструктивное» поведение в наименьшей степени свойственно жителям Севастополя, Грозного и Архангельска, а в наибольшей степени присуще населению Саратова, Ижевска и города Сочи.

Самый высокий уровень материального благополучия наблюдается у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, а самый низкий уровень жизни зафиксирован в Грозном, Нижнем Тагиле, Астрахани и Улан-Удэ.

Интерес к культурным ценностям больше всего проявляют москвичи, жители Санкт-Петербурга и Ярославля. Меньше всего склонно к миграции население Махачкалы, Грозного и Краснодара. Самый лучший уровень медицинского обслуживания в Сочи, Магнитогорске и Москве, а образования – в Череповце, Вологде и Магнитогорске.

Самая благоприятная обстановка для начала и ведения бизнеса сложилась в Магнитогорске, Нижнем Тагиле и Грозном. Лучшие дороги в Магнитогорске, Белгороде и Саранске, а самыми экологически чистыми городами России стали Владикавказ, Грозный и Владимир.



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19:01, 08.01 2 0
Хулио:

какое там ещё качество? маргарин, который называют маслом 180 г, подорожал с 90 рублей до 130 рублей за пару месяцев

13:03, 08.01 1 0
Николай:

По каким критериям сделан анализ? Чечня сегодня как Эмираты, простые люди в Питере живут чуть лучше чем в малых городах и сёлах, а по сути в полной нищете.Москва,так туда стекаются все деньги России и там естественно уровень жизни на много лучше чем в Питере,я уж молчу о других городах.

 
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