Жители Златоуста Челябинской области переехали из аварийных домов в новые квартиры
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» власти Златоуста в Челябинской области переселили 208 семей из аварийных домов в новые, комфортные квартиры в многоэтажном доме, расположенном в благоустроенном районе с развитой инфраструктурой.
Новый дом начали заселять еще в декабре прошлого года. Первые три семьи справили новогодние праздники в новых квартирах. А в течение января этого года в новый дом переедут и остальные жители.
Для новых жильцов власти Златоуста подготовили новый пятиподездный десятиэтажный дом, расположенный в квартале Березовая роща. В этом районе хорошо развита инфраструктура, а прилегающая к дому территория благоустроена. В доме расположена собственная котельная, работающая на газовом топливе, что позволит коммунальным службам поддерживать комфортную температуру в квартирах и регулировать систему отопления в зависимости от погодных условий.
Согласно данным официального сайта Минстроя, в будущем, в районе Березовой рощи будут возведены еще пять таких же домов.
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С Новосельем вас, жители Златоуста! Счастья и благополучия вам в новых домах!