Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
24 НОЯ, 13:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

24 НОЯ, 13:06 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»

Ноя 24
Республика Коми Северо-Западный федеральный округ
Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»


Зимние дороги представляют одну из самых серьезных проблем для труднодоступных населенных пунктов. Ведь по зимнему времени дороги очень часто оказываются в непроезжем состоянии, что исключает возможность добраться до жителей поселков. Теперь, жители интинского округа Республики Коми получили сверхпроходимый вездеход «Трэкол», который обеспечит бесперебойное сообщение с жителями отдаленных сел Инты.

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба передал муниципалитету города Инты сверхпроходимый шестиколёсный вездеход на шинах сверхнизкого давления «Трэкол». Машина изготовлена с использованием отечественных составляющих, выдерживает температуры от +60 до -60 градусов и подходит для использования в суровых российских условиях. Техника для интинского округа приобретена на средства, предоставленные Республике Коми на основе социального партнерства. Таким образом губернатор выполнил обещание, данное жителям Инты во время встречи с депутатами совета округа в сентябре текущего года.

В интинском округе расположены 10 населенных пунктов, являющихся труднодоступными. Особенно по зимнему времени, когда ежегодно устраиваемая зимняя автомобильная дорога, так называемый зимник, оказывается в непроезжем состоянии, а снегоуборочная техника не успевает справиться с расчисткой снега. Теперь, с помощью новой техники, связь с этими населенными пунктами будет поддерживаться на постоянной основе, что наиболее актуально при невозможности осуществить вертолетное сообщение с жителями, из-за нехватки техники или сложных погодных условий.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Республика Коми:

Notice: Undefined variable: UNLast3Subject in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 77

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/kaprus/data/www/kapital-rus.ru/inc2/pages/uznai/itemV.php on line 77
Северо-Западный федеральный округ:
20 Ноя:
19 Ноя:
16 Ноя:
РОССИЯ:
23 Ноя:
23 Ноя:
23 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться

Европа откажется от российской нефти. Россию призвали готовиться
Экономика

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка

Путин отобрал у Набиуллиной деньги от продажи Сбербанка
Экономика 1

Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков

Набиуллина ударила по вкладам. Россияне забрали больше 1 трлн руб. из банков
Экономика

Путин заявил о риске девальвации. Но не для рубля, который упал на 25%

Путин заявил о риске девальвации. Но не для рубля, который упал на 25%
Экономика 1

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»

Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»

Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"

Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

12:11 Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол» Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
23 НОЯ, 15:34 Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс" Хабаровчане примут участие в VI Национальном чемпионате по профмастерству "Абилимпикс"
23 НОЯ, 14:43 Бурятия развивает туристическую отрасль Бурятия развивает туристическую отрасль
23 НОЯ, 11:12 Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске Первый в России межрегиональный Центр управления сетями начал работу в Курске
20 НОЯ, 13:24 ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК? ТОП-10 достижений недели: как в России строили дороги, возводили мосты и развивали АПК?
20 НОЯ, 12:03 Дагестан собрал богатый урожай хурмы Дагестан собрал богатый урожай хурмы
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
20 НОЯ, 10:45 Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран Arctic open. Кинофестиваль в Архангельске покажет картины из четырех стран
19 НОЯ, 20:39 Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону Освоение Арктики. Первые резиденты Карелии готовы отправиться в Арктическую зону
19 НОЯ, 19:32 Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК Молочные фермы и сырные заводы. Липецкая область развивает АПК
19 НОЯ, 14:15 В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля" В ТПП РФ оценили плюсы и минусы "цифрового рубля"
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter