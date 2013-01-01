Жители интинского округа получил сверхпроходимый вездеход «Трэкол»



Зимние дороги представляют одну из самых серьезных проблем для труднодоступных населенных пунктов. Ведь по зимнему времени дороги очень часто оказываются в непроезжем состоянии, что исключает возможность добраться до жителей поселков. Теперь, жители интинского округа Республики Коми получили сверхпроходимый вездеход «Трэкол», который обеспечит бесперебойное сообщение с жителями отдаленных сел Инты.

Губернатор Республики Коми Владимир Уйба передал муниципалитету города Инты сверхпроходимый шестиколёсный вездеход на шинах сверхнизкого давления «Трэкол». Машина изготовлена с использованием отечественных составляющих, выдерживает температуры от +60 до -60 градусов и подходит для использования в суровых российских условиях. Техника для интинского округа приобретена на средства, предоставленные Республике Коми на основе социального партнерства. Таким образом губернатор выполнил обещание, данное жителям Инты во время встречи с депутатами совета округа в сентябре текущего года.

В интинском округе расположены 10 населенных пунктов, являющихся труднодоступными. Особенно по зимнему времени, когда ежегодно устраиваемая зимняя автомобильная дорога, так называемый зимник, оказывается в непроезжем состоянии, а снегоуборочная техника не успевает справиться с расчисткой снега. Теперь, с помощью новой техники, связь с этими населенными пунктами будет поддерживаться на постоянной основе, что наиболее актуально при невозможности осуществить вертолетное сообщение с жителями, из-за нехватки техники или сложных погодных условий.