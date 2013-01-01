Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет



В разрезе Российской Федерации процент продаж в online-сегменте составляет 10%, с учетом Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах online- торговля не превышает 5% от суммарного объема продаж цветочной продукции. При этом, на рынке нет универсальных игроков, которые одинаково успешно ведут деятельность в online и offline. Ситуацию, сложившуюся на рынке, комментирует член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Иван Утенков.

Традиционная цветочная торговля и торговля в online это совершенно разный бизнес. Это подтверждается тем, что постоянная аудитория той или иной сети розницы не пользуется доставкой. Нет конверсии из offline в online.

Менталитет наших людей желает видеть букет в живую в наличии. Покупатель испытывает удовольствие не только от дарения цветов, но и от выбора букета в магазине с высоким качеством сервиса.

При этом в пиковые дни праздников - 8 марта, 14 февраля – online- торговля не в состоянии закрыть и 20% потребности рынка.

Кроме того, в период праздников (8 марта, 14 февраля) распространение получают одностраничные сайты, которые предлагают доставку букетов. В основном данные предложения – это случаи незаконной торговли.

Цветочный бизнес в online не может предложить такие стандарты как в offline, так как не имеет собственных обучающих центров и обычно перекупает квалифицированных специалистов из розницы.

Таким образом, online-торговля в цветочной отрасли развивается, но конкурировать с offline неспособна даже в перспективе ближайших 5 лет.