Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
01 ФЕВ, 20:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

01 ФЕВ, 20:59 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет

Фев 1
ТПП РФ
Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет


В разрезе Российской Федерации процент продаж в online-сегменте составляет 10%, с учетом Москвы и Санкт-Петербурга. В регионах online- торговля не превышает 5% от суммарного объема продаж цветочной продукции. При этом, на рынке нет универсальных игроков, которые одинаково успешно ведут деятельность в online и offline. Ситуацию, сложившуюся на рынке, комментирует член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Иван Утенков.

Традиционная цветочная торговля и торговля в online это совершенно разный бизнес. Это подтверждается тем, что постоянная аудитория той или иной сети розницы не пользуется доставкой. Нет конверсии из offline в online.

Менталитет наших людей желает видеть букет в живую в наличии. Покупатель испытывает удовольствие не только от дарения цветов, но и от выбора букета в магазине с высоким качеством сервиса.

При этом в пиковые дни праздников - 8 марта, 14 февраля – online- торговля не в состоянии закрыть и 20% потребности рынка.

Кроме того, в период праздников (8 марта, 14 февраля) распространение получают одностраничные сайты, которые предлагают доставку букетов. В основном данные предложения – это случаи незаконной торговли.

Цветочный бизнес в online не может предложить такие стандарты как в offline, так как не имеет собственных обучающих центров и обычно перекупает квалифицированных специалистов из розницы.

Таким образом, online-торговля в цветочной отрасли развивается, но конкурировать с offline неспособна даже в перспективе ближайших 5 лет.

1 Фев 2021, ТПП РФ


Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
31 Янв:
27 Янв:
26 Янв:
Вне округа (Федерация):
26 Янв:
26 Янв:
25 Янв:
РОССИЯ:
1 Фев:
29 Янв:
29 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Медведев напомнил о готовности властей отключить Россию от интернета на фоне протестов

Медведев напомнил о готовности властей отключить Россию от интернета на фоне протестов
Политика

Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией

Франция выступила за отказ от «Северного потока-2». Но окончательное решение за Германией
Экономика 2

Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов

Миллиардер Вексельберг пожаловался на заморозку 1,5 млрд долларов
Экономика 1

Санкции против «дворца Путина» могут быть введены из-за Ротенберга

Санкции против «дворца Путина» могут быть введены из-за Ротенберга
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет

Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет

В Крыму спустили на воду патрульный корабль «Сергей Котов»

В Крыму спустили на воду патрульный корабль «Сергей Котов»

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

20:08 Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет Иван Утенков: цветочная online-торговля не будет конкурировать с offline даже в ближайшие 5 лет
Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ
Киев возобновил импорт электроэнергии из РФ
18:55 В Крыму спустили на воду патрульный корабль «Сергей Котов» В Крыму спустили на воду патрульный корабль «Сергей Котов»
31 ЯНВ, 13:32 ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции ТОП-10 достижений недели: регионы России открывали предприятия и осваивали новые виды продукции
29 ЯНВ, 22:07 Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году Более 7 тыс. га лесного массива восстановлено в Смоленской области в 2020 году
29 ЯНВ, 19:48 В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр В Тульской городской больнице открылся современный сосудистый центр
29 ЯНВ, 15:10 Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор» Новые виды продукции осваивают на заводе «Поликор»
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
29 ЯНВ, 00:07 Два новых предприятия откроются в Ульяновской области Два новых предприятия откроются в Ульяновской области
28 ЯНВ, 22:35 Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году Около 200 фермерских хозяйств создано в Нижегородской области в 2020 году
28 ЯНВ, 18:31 Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области Первый экотехнопарк в составе нацпроекта «Экология» появится в Саратовской области
27 ЯНВ, 22:47 В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка В Ленинградской области завершены работы по благоустройству Заречного парка
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter