Интеллектуальные транспортные системы обойдутся россиянам в 7,35 млрд рублей в год
Для внедрения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в регионах Правительство России выделит из федерального бюджета 7,35 млрд рублей.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении в регионы порядка 7,35 млрд рублей. Эти средства будут использованы для внедрения в субъектах РФ интеллектуальных транспортных систем.
Какую пользу принесут ИТС? С их помощью дорожные службы смогут автоматизировать процессы управления движением, регулировать транспортные потоки и значительно увеличить безопасность дорожного движения.
А что люди? Жители регионов, в которых внедрят данные системы, смогут отлеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени. На дорогах будут установлены новые светофоры, появятся умные автобусные остановки и увеличено количество видеокамер. А перед въездами некоторых региональных столиц установят электронные информационные табло, где будут отмечены наиболее удобные маршруты движения, улицы с затрудненным движением, установленный скоростной режим и погодные условия.
В этом году деньги будут направлены в 42 региона, с которыми уже заключены контракты на внедрение ИТС. А за прошлый год в 24 регионах нашей страны появилось или было модернизировано 15 центров управления движением на дорогах, установлено 630 видеокамер и 1350 датчиков движения транспорта, 460 умных светофоров, 70 умных остановок и 45 метеорологических станций.
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