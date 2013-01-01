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«Императорский маршрут» и «Тропа шаманов». Анализ деятельности СФО за ноябрь

Дек 11
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
«Императорский маршрут» и «Тропа шаманов». Анализ деятельности СФО за ноябрь


Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном «Капиталом страны».

Национальные проекты

В Республике Алтай по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт более 155 км дорог и на 20 из 43 объектов работы уже полностью завершены.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» материальную поддержку получили 14 аграриев Алтайского края. А 43 предприятия региона стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Также к нацпроекту присоединились 17 компаний Иркутской области и 32 предприятия Новосибирской области.

Агропромышленный комплекс

Республика Хакасия является единственным регионом в России, где выдают субсидию на переработку баранины. По итогам 10 месяцев на развитие овцеводства, которое производит порядка 256 т мяса, выделено 6,4 млн рублей.

Валовой сбор зерна гречихи в Алтайском крае составил 554 тыс. т. Объемы производства выросли в сравнении с прошлым годом на 110 тыс. т. В этом году гречиха заняла в регионе 486 тыс. га, что на 23 тыс. га больше, чем в 2019 году.

За 9 месяцев аграрии Алтайского края модернизировали 106 объектов животноводства. Мощность введенных в эксплуатацию помещений оценивается почти в 22 тыс. голов сельскохозяйственных животных, а расходы составили более 1,1 млрд рублей. При этом экспорт продукции АПК региона в стоимостном выражении составил $208,9 млн, что на 15% превышает показатели 2019 года.

Иркутские аграрии намолотили 883,7 тыс. т зерна в бункерном весе, что на 11% выше уровня предыдущего года. Валовый сбор масличных культур составил 75,4 тыс. т, превысив прошлогодний показатель в два раза. Валовый сбор картофеля достиг 53,6 тыс. т, на 40% увеличился сбор овощей открытого грунта, составив 26,2 тыс. т. Для успешной зимовки скота заготовлено 249,2 тыс. т сена (на 4% выше потребности и на 6% больше объема прошлого года), 304,9 тыс. т сенажа (на 17% выше потребности), 276,2 тыс. т силоса (на 10% выше потребности и на 22,7% больше объема прошлого года). Также в регионе посеяно около 1,5 тыс. га озимой ржи и подготовлено 188 тыс. га паров (на 9% выше уровня прошлого года).

Кузбасские аграрии собрали 1 млн 280 тыс. т зерна, что на 15,5% больше, чем в прошлом году. Также собрано 156 тыс. т масличных культур, что на 30% больше показателя 2019 года. Картофеля выращено 166,5 тыс. т, овощных культур — 37 тыс. т.

В Красноярском крае собрали более 13 т семян хвойных деревьев. Из них 5,8 т мелкохвойных пород (ель, сосна) и 7,7 т кедра. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в крае составило 46,8%. А вот в Новосибирской области в рамках компенсационного лесовосстановления посадили более 1,5 млн молодых деревьев.

Инвестиции

Один из лучших показателей в Сибирском федеральном округе по темпам роста инвестиций в основной капитал принадлежит Туве. Прирост более чем на 20% к аналогическому периоду предыдущего года. По предварительным данным за 9 месяцев 2020 года, показатель оценивается в 9 млрд. рублей.

В Хакасии будут реализованы 36 инвестпроектов на сумму более 1,4 млрд рублей. Причем самым интересным из них является туристско-рекреационный кластер «Горный», на территории которого предполагается создание всесезонного туристического комплекса.

Туризм

Иркутск стал победителем Национальной гостиничной премии – 2020, заняв первое место в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса». А сама область присоединилась к самому протяженному туристическому маршруту в мире. Речь идет о «Великой Северной экспедиции» - крупнейшем туристском проекте в мире, цель которого создать для туристов нового маршрута, по-новому раскрывающего Россию.

В Хакасии планируют развивать один из центральных туристических объектов «Тропу предков» или «Тропу шаманов». Это трекинговый маршрут протяженностью около 3 км, пролегающий по скалам на берегу реки Белый Июс. По ходу маршрута туристы могут видеть гроты и пещеры со следами обитания древнего человека.

Курорт Кузбасса «Шерегеш», который является одним из самых популярных мест для зимнего отдыха, начал горнолыжный сезон. Фестиваль, ознаменовавших открытие курорта, посетили более 5 тыс. гостей со всей России.

А Новосибирская область присоединилась к национальному туристскому проекту - «Императорскому маршруту», став двадцатым регионом в проекте.

Производство

Одно из предприятий Алтайского края представит свою продукцию в выставочном павильоне в Шанхае. Китайским потребителям продемонстрируют пшеничную и ржаную муку, макаронные изделия, крупы и хлопья зерновые в ассортименте. При этом продукция АПК региона отгружается более чем в 60 стран мира, а среди крупнейших внешнеторговых партнеров числятся Китай, Монголия, Казахстан, Узбекистан и Латвия.

Новосибирская область отправила на экспорт свыше 400 тысяч тонн зерна.

А 34 компании Кузбасса разместили свои товары на международных торговых площадках Alibaba, eBay, AllBiz и других. Это предприятия несырьевого сектора экономики, пищевой продукции, товаров народного потребления и текстильных изделий.

Строительство

В Республике Алтай подвергнутся капитальному ремонту шесть мостов.

В Туве, в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем сельского населения», построят 34 жилых дома для сельских специалистов и благоустроят прилегающие территории.

В Иркутской области ввод жилья в эксплуатацию за десять месяце превышает показатели 2019 года на 18%. В регионе уже построено 681,8 тыс. кв. метров жилья.

Транспорт

Алтайский край субсидирует авиарейсы по маршруту Горно-Алтайск – Кош-Агач – Горно-Алтайск и Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск. Тува возобновляет субсидирование авиаперевозок по маршруту Москва – Кызыл – Москва, реализовав выделенные Минтрансом России 12,9 млн. рублей.

Дорожный фонд Тувы предоставит 78,155 млн. рублей для оснащение наиболее опасных участков автомобильных дорог средствами автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. А Алтайский край закупит более 100 единиц техники для осуществления ремонта, строительства и содержания дорог в зимний период.



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