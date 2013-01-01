Holiday Inn Express Moscow – Khovrino - третий гостиничный актив ЦМТ



Гостиница под Holiday Inn Express Moscow - Khovrino (HIEX) распахнула свои двери для гостей более двух лет тому назад, после комплексной реновации гостиничного комплекса «Союз» и стала третьим полностью обновленным гостиничным активом Центра международной торговли, сформировав гостиничный кластер от 3 до 5 звезд. HIEX входит в состав международной гостиничной сети InterContinental Hotels Group (IHG), которая насчитывает более 15 брендов. О гостинице рассказывает директор Holiday Inn Ex Оксана Пенькова

Нынешний год стал для гостиничной индустрии беспрецедентно сложным. Как вы с этим справлялись, какие меры были предприняты, чтобы оставаться полезными своим клиентам?

Мы, как и все участники рынка, ощутили на себе влияние пандемии и падения покупательского спроса.

В апреле 2020 года Председатель Совета директоров ПАО «ЦМТ», Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением рассмотреть нашу гостиницу для размещения медицинского персонал, прибывающего в столицу для лечения заболевших коронавирусом. После принятого положительного решения и подготовительных работ гостиница в течение 3 месяцев стала не просто местом отдыха после напряженных смен и борьбы с тяжелым и малоизученным недугом, а родным домом. Руководством ЦМТ Москвы и персоналом гостиницы были созданы все условия, чтобы врачи, оторванные от своих родных и близких, хоть ненадолго могли отвлечься от работы, почувствовать себя комфортно и отдохнуть, набраться сил перед новым рабочим днем. Это был скромный вклад всей команды в борьбу города с пандемией.

И, конечно, на территории гостиницы были предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в соответствии с рекомендациям Роспотребнадзора, для комфортного и безопасного пребывания.

Отдельно хотелось бы узнать о тех результатах, которые команда достигла в этом году.

Безусловно, он стал вызовом всей команде гостиницы. Но несмотря на все трудности мы смогли сохранить высокое качество предоставляемых услуг и доверие наших гостей.

Главным показателем нашей работы является обратная связь. За прошедший период в гостинице проживало более 14 600 гостей. Мы получили более 1000 отзывов в открытых интернет-источниках. Рейтинг гостиницы на сайте Booking.com составляет 9.1 балл, что является высокой оценкой на данной платформе. Также HIEXстала победителем престижной премии Europe Star Award от InterContinental Hotel Group (IHG), призванной выделить лучшие отели сети IHG, в номинации HeartBeat Touchbearer. Важно отметить, что премию вручают отелям, которые на протяжении долгого времени демонстрируют высочайший уровень качества предоставляемых услуг и настоящее гостеприимство. Эти показатели являются подтверждением лидирующей позиции HIEX среди конкурентного окружения.

Чем еще примечательна ваша гостиница?



Гостиница Holiday Inn Express Moscow - Khovrino предоставляет 171 номер для размещения гостей, с совершенно новыми условиями проживания повышенной комфортности «Smart Stay» и высоким уровнем сервиса. Отличительной особенностью являются оформленные по индивидуальному дизайну, продуманные интерьеры стильных номеров и общественного пространства, современное инженерно-техническое оснащение с использованием новейших технологий в области энерго- и тепло сбережения, цифровизации и связи. Общее зонирование и функциональность отвечают высоким требованиям современного гостя, а «умные решения» лежат в основе комфортных условий для отдыха и ведения бизнеса. Гостям доступны включенные в проживание завтраки как в формате «шведский стол», так и с доставкой в номер, с разнообразным выбором блюд на самый требовательный вкус, высокоскоростной гостевой Wi-Fi и бесплатная парковка на 100 машиномест, что в современных реалиях является важным преимуществом гостиницы в городе.

При этом HIEX расположена на собственной ухоженной территории в парковой зоне севера Москвы, где созданы все условия для любителей здорового образа жизни и занятий спортом: «зеленая зона» начинается на территории отеля и плавно перетекает в территорию парка «Левобережный» с развитой инфраструктурой для отдыха и спорта. В то же время, отдалённые части парка напоминают настоящий лес, а аллеи больше похожи на эко-тропы.

Дополнительный «бонус» для постояльцев - возможность пользоваться услугами Спортивного комплекса «Умка», расположенного с гостиницей практически «дверь в дверь», с фитнес-залом и бассейном, прокатом инвентаря для летних и зимних видов спорта.

С учетом усиливающегося тренда «децентрализации» жизни в столице, HIEX стала востребованной и любимой площадкой для проведения переговоров и различных мероприятий, свадеб и других торжеств, местом для отдыха с семьей и романтических выходных.

В новогодние каникулы мы приглашаем гостей вместе с родными и близкими проводить старый 2020 год за праздничным ужином в ресторане Great Room Moscow, встретить Новый 2021 год в уютных номерах гостиницы Holiday Inn Express Moscow – Khovrino, заказав новогодний сет с доставкой в номер, и провести выходные на природе.

Будем рады видеть Вас среди наших гостей! Наша команда позаботимся о том, чтобы Ваше пребывание в нашей гостинице было комфортным и запоминающимся!

С наступающим Новым годом!