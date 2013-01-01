«Гордость» России. ОДК создатель отечественных двигателей мирового уровня



Несмотря на пандемию, в подмосковном Жуковском состоялся Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Салон проходил с 20 по 25 июля. В его работе приняли участие 829 компаний из 56 стран мира, включая и заочных участников, ведь в этом году, впервые, конгрессно-выставочные проекты проводятся в гибридном формате: на официальной площадке выставочного комплекса и в онлайн-режиме.

В рамках авиасалона МАКС-2021, «Капитал страны» посетил экспозицию «Объединенной двигателестроительной корпорации» Ростеха (ОДК). Компания, помимо прочего, создает отечественные двигатели для военной и гражданской авиации, а также космических программ. А главной гордостью стенда стал ПД-14 - первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России и предназначенный для установки на новый российский пассажирский лайнер МС-21-310.

КС:

Здравствуйте!

МД:

Здравствуйте!

Михаил Духовный, руководитель Департамента коммуникаций ОДК Ростеха.

КС:

Я думаю, никто кроме вас не сможет лучше рассказать о вашей экспозиции. Давайте начнем с гордости ОДК, а потом пройдемся по другим экспонатам.

МД:

Нам и правда есть чем гордиться. МС-21 с двигателями ПД-14 - это действительно предмет гордости. Гордости за авиастроение и промышленность нашей страны. Потому что ПД-14 - это первый российский двигатель, который был создан и произведен как серийный, в российское, нынешнее, время. Он является двигателем мирового уровня без всякой степени преувеличения. В нем применены все существующие современные технологии, он полностью соответствует мировым стандартам с точки зрения экологичности, экономичности и шумоподавления.

КС:

А самолет Sukhoi Superjet New?

МД:

Для самолета Sukhoi Superjet New у нас представлен газогенератор для двигателя ПД-8. Это горячая часть двигателя, которая разработана полностью в России, и в ближайшее время ПД-8 займет свое место на крыле Superjet New. Помимо этого, он импортозаместит силовые установки на самолете Бе-200. Сейчас на Бе-200 стоят движки иностранного производства, которые абсолютно недоступны для России в настоящее время. А поскольку Бе-200 является крайне необходимым для страны самолетом, то для того, чтобы он и дальше продолжал создаваться и летать, нам необходимо было создавать свой двигатель. Поэтому ПД-8 и будет поставлен на крыло самолета Бе-200.

КС:

А вот этот момент, когда двигатель уже начинает разрабатываться и когда он ставится на крыло. Какой промежуток времени обычно проходит?

МД:

Если говорить о разработке двигателя с осевой линии, то есть с нуля, то в современных условиях это порядка 8-10 лет. Двигатель модифицируется, конечно, уже существенно быстрее. При этом срок разработки самолета составляет порядка 5 лет. Поэтому вначале мы начинаем разрабатывать двигатель, а авиаконструкторы чуть позже начинают разрабатывать уже свой самолет. Дело в том, что авиадвигателестроение это самая технологически сложная отрасль в мире. И компетенцией в этой области обладают всего лишь несколько стран, буквально на одной руке хватить пальцев их пересчитать. Россия, к счастью, относится к ним. Собственное авиадвигателестроение - это без сомнения залог и суверенитета, и технологической безопасности нашей страны. Потому что можно построить самолеты и вертолеты, но они должны летать, а для этого нужны двигатели. И стран, которые занимаются самолетостроением, гораздо больше, чем стран, которые занимаются авиадвигателестроением.

Это надо очень четко понимать, и хорошо, что отрасль у нас была сохранена и сейчас она показывает очень неплохие результаты. В этом году на выставке представлен ряд двигателей, которые можно отнести к линейке импортозамещения. Я уже говорил о ПД-14, который заменит двигатели иностранного производства на МС-21, это ПД-8, у нас представлен двигатель ТВ7-117-Ст-01, который встает на новый турбовинтовой самолет Ил-114. В вертолетной сфере впервые мы представили двигатели ВК-650В и ВК-1600, которые также заменят двигатели иностранного производства на вертолетах Ка-226, Ка-62 и Ансате.

КС:

Давайте подойдем и посмотрим на них.

МД:

Да, конечно. Я говорил о ПД-8, и вот как раз это газогенератор для этого двигателя . Он впервые демонстрируется на публике именно в рамках выставки МАКС-2021. Через некоторое время этот газогенератор превратится в большой и полноценный двигатель.

КС:

Здесь на МАКС присутствует много специалистов из разных стран, которые приезжают чтобы посмотреть, попробовать понять технологию работы. Как защищаетесь?

МД:

Понимаете, недаром сфера авиадвигателестроения настолько важна, что за сто лет, которые существует отрасль, многие страны пытались и копировать, и создавать двигатели. Но у них не получалось. Ведь двигатель - это очень сложная комплексная машина, которая создана с помощью знаний в области физики, химии, аэродинамики, материаловедения. И это ученые, институты. Ведь для того, чтобы проникнуть в суть вещей, нужно иметь школу, большую серьезную школу, которая помогает находить новые решения, как инженерные и конструкторские, так и другие. У тех стран, которые вовремя этим не озадачились, просто этого нет. Невозможно просто так, какие бы деньги ты ни вкладывал, это сделать. Если бы это было возможно, то, наверное, было бы больше чем пять стран, которые обладают подобными технологиям.

КС:

Вы вселили в меня определенный оптимизм и долю гордости за страну. Я думала, что за время "безвременья", страна утратила все. А вы говорите, что осталась базовая наука.

МД:

Она не просто осталась, ее, ценой огромных усилий, удалось сохранить и сейчас мы живем и существует в другом статусе. Мы делаем все то, что необходимо делать для реальных двигателей будущего. Я уже говорил о ПД-14 - это абсолютно конкурентоспособный продукт мирового уровня.