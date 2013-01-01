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ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»

Апр 12
ТПП РФ
ФосАгро - партнер XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России»


Компания ФосАгро выступила партнером авторитетного XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Конкурс ежегодно проводится с 1993 года Торгово-промышленной палатой РФ и Союзом журналистов России.

Его целью является стимулирование развития экономического направления в отечественной журналистике и объективного отражения СМИ проблем становления и успехов отечественного предпринимательства. К участию приглашаются журналисты, редакции центральных, республиканских, областных, районных и городских газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий.

«В наше непростое пандемийное время, которое несет и национальной экономике, и всему обществу новые вызовы, роль СМИ приобретает особое значение. Неукоснительное следование главным принципам – точности, вниманию к деталям, объективности и оперативности – позволяет журналистам добиваться и сохранять главную ценность СМИ - доверие читателей и зрителей», - обратился к участникам конкурса генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. Он также выразил отдельные слова благодарности организаторам конкурса – Торгово-промышленной палате РФ и пожелал всем участникам конкурса успехов.

Первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Евгений Новицкий принял участие в церемонии награждения победителей XXVII Всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России».

 «СМИ сегодня это не просто важнейший инструмент информирования, но и устойчивого общественного диалога. Журналистский конкурс «Экономическое возрождение России» проходит уже в 27-й раз. Это значит, что конкурс не просто вошел в историю. Он эту историю пишет. Конкурс завоевал авторитет и стал важным инструментом поддержки экономической журналистики в нашей стране», - отметил Евгений Новицкий.

На церемонии из рук первого заместителя генерального директора ПАО «ФосАгро» свои награды получили победители нескольких номинаций и в том числе «За освещение работы российского АПК», которая была учреждена по инициативе ФосАгро и в связи с 20-летием компании.

По мнению Новицкого, именно сейчас СМИ должны обратить самое пристальное внимание на развитие аграрной сферы. Агропромышленный комплекс – один из столпов отечественной экономики. И сейчас он переживает период динамичного роста.

«Наш интерес к этой сфере понятен – уже 20 лет «ФосАгро» стоит на страже продовольственной безопасности страны. Наша компания – лидирующий поставщик минеральных удобрений отечественным аграриям. Вы знаете, что сейчас все больше требований предъявляется к чистоте продуктов питания, их безопасности. И в основе производства доступной и безопасной сельхозпродукции лежит применение экологичных минеральных удобрений. Именно такие производит компания «ФосАгро». Наша компания принимает активное участие в создании «Зеленого стандарта» сельхозпродукции России с улучшенными экологическими характеристиками, инициатором разработки которого выступил Президент России Владимир Путин, - заявил Евгений Новицкий.

Победителем конкурса в специальной номинации «За освещение работы российского АПК» стала Валентина Шишкина, заместитель главного редактора газеты «Край родной» Тоншаевского района Нижегородской области.

 

О компании

ФосАгро (www.phosagro.ru) – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более. Удобрения ФосАгро отличаются высокой эффективностью, обеспечивают экологичность производимой сельхозпродукции и не приводят к загрязнению почв тяжелыми металлами.

Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства DAP/MAP/NP/NPK/NPS), крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья с содержанием P2O5 39% и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата, одним из ведущих в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата.

Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, более 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 102 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии.

12 Апр 2021, ТПП РФ


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