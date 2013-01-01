Елена Дыбова: ТПП РФ продолжит отстаивать и доносить позицию бизнеса до власти



Вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова - о работе крупнейшего бизнес-объединения страны по защите интересов предпринимателей.

9 июня текущего года первый заместитель Председателя Правительства России А. Р. Белоусов провел совещание с участием Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по обсуждению предложений и дополнений в итоговый вариант Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, подготовленного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина и Председателя Правительства России М. В. Мишустина по его доработке.

Ранее, ТПП РФ направила пакет предложений, состоящий из 145 пунктов, для включения в проект Общенационального плана действий, часть из них была принята. Но на обсуждение первому вице-премьеру были вынесены 11 предложений, которые не попали в итоговый проект документа, и принятие решений по которым ТПП РФ считает принципиально важным.

В частности, в настоящее время субъекты МСП вынуждены осуществлять авансовые платежи по налогу на прибыль, что в случае отсутствия собственных средств увеличивает финансовую и долговую нагрузку на бизнес. Предприниматель начинает нести расходы, даже еще не получив какой-либо выручки. Все это отрицательно влияет на эффективность и конкурентоспособность бизнеса, ведет к увеличению цены товара для конечного потребителя и снижает и так невысокую рентабельность предпринимательской деятельности. Поэтому, одним из основных предложений, на которое ТПП России просит обратить особое внимание Правительство России, стала отмена обязанности для субъектов МСП уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль и предложение осуществлять платежи только по факту получения прибыли.

Такое же негативное воздействие на бизнес оказывает и необходимость уплаты НДС по факту отгрузки, а не по факту оплаты товара. То есть, деньги за товар еще не поступили, и неизвестно, когда они поступят, а внести налоговый платеж предприниматель обязан, поэтому ТПП РФ предложила внести изменения в учетную политику уплаты НДС в части оплаты не по факту отгрузки товаров, а после получения оплаты от контрагентов за поставленные товары, работы, услуги.

Важно отметить, что в сложный кризисный период, с которым столкнулись российские предприниматели, ТПП РФ на постоянной основе анализирует состояние бизнеса, получает обратную связь от предпринимательского сообщества по эффективности мер, которые разрабатывает и предпринимает Правительство России. Мы продолжаем оставаться на стороне интересов бизнес-сообщества по отстаиванию и донесению его позиции до органов власти. Благодаря совместной работе власти и бизнеса, тесной связке «государство – предприниматель» мы сможем добиться правильных, логичных и эффективных решений для бизнеса, которые в последствие приведут к его развитию и росту экономики в целом.