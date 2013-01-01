Елена Дыбова: система госзакупок должна стимулировать развитие малого производственного бизнеса

На текущий момент из 5,8 млн субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных в Едином Реестре субъектов МСП, только 481 тысяча являются участниками закупок ЕРУЗ (Единого Реестра участников закупок).

Когда мы говорим о малом бизнесе Европы и Америки – это малый производственный бизнес при крупных компаниях. Так, например, только у компании «Боинг» - более 100 тысяч малых предприятий – производителей и поставщиков комплектующих деталей, смежной продукции и услуг, работающих по системе кооперации. Российские малые и средние предприятия, имея специалистов и современное оборудование, в также успешный практический опыт деятельности на конкурентных рынках, готовы производить любую продукцию, развивать смежное производство с крупным бизнесом. Мы видим большой потенциал в развитии российского малого производственного бизнеса.

Однако считаю, что систему государственных закупок необходимо разворачивать таким образом, чтобы она стимулировала создание пула малых поставщиков продукции и услуг вокруг всех крупных предприятий. Без этого настоящей кооперации не получится. Одной из целевых задач системы госзакупок должно стать развитие собственного производственного потенциала малых предприятий для крупных корпораций.

Для развития системы закупок необходимо стимулировать и поддерживать малый производственный бизнес, создавать условия для его роста, способствовать его переходу в средний, чтобы появлялись новые рабочие места, внедрялись современные инновационные решения и производственные технологии – только тогда эта цепочка эффективно заработает и станет рынком. При этом важно сформировать такой механизм содействия малому производственному бизнесу, который даст им непосредственно возможность встроиться в те или иные производственно-сбытовые цепочки.