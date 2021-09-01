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Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет

Мар 4
ТПП РФ
Эдуард Уткин: В систему пробирного надзора России внесены самые существенные изменения за 300 лет


1 марта 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ № 270, определяющее этапы внедрения Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Документ комментирует эксперт Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням, генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин

У российских ювелиров, получивших активную поддержку со стороны Торгово-промышленной палаты РФ,  не возникло серьёзных разногласий с Министерством финансов РФ и Федеральной пробирной палатой. Стоит отметить, что рассматриваемый нами документ — самое существенное изменение в системе пробирного надзора за последние 300 лет. 

Совет Ассоциации «Гильдия ювелиров России» ставил несколько задач, в числе которых: убедить Минфин РФ откорректировать нормы, содержащие правовую неопределённость и исключить те, что предполагают избыточные требования к участникам рынка; убедить Минфин РФ изменить сроки этапов внедрения системы; убедить Минфин РФ сменить технологию маркировки, а именно вместо нанесения маркировки на изделия применять маркировку бирок. 

По первой задаче удалось убедить регулятора внести серьёзные корректировки. Так, было снято требование по регистрации договоров аренды помещений. Также, Минфином РФ поддержана идея отраслевого сообщества освободить от физической маркировки изделия из серебра. Разрешено предоставлять цифровые фотоснимки изделий в добровольном порядке (вместо обязательного). Было снято требование о предоставлении копий всей товарно-сопроводительной документации по сделкам. Из понятия «оборот драгоценных металлов и драгоценных каменей» исключены внутрихозяйственные операции, следовательно отменено и требование о составлении сообщений об этих операциях. Увеличен срок подачи уведомления о розничной продаже ювелирного изделия с 1 до 3 календарных дней. Откорректирован состав информации, предоставляемой по ГИИС ДМДК. Также, снят ряд избыточных требований к аффинажным заводам.  

Выполнить задачу максимум, а именно убедить Минфин РФ откорректировать нормы, содержащие правовую неопределённость и исключить нормы, предполагающие избыточные требования к участникам рынка, нам пока не удалось по трём ключевым позициям: смене технологии маркировки изделий; технологии маркировки товарных остатков; установлении предельного срока нахождения изделий в ФПП для опробования, клеймения и маркировки. Предложенная регулятором технология предполагает использование инновационного способа идентификации, который ранее не опробовался. Эксперты ювелирной отрасли утверждают, что подобная  технология неработоспособна, в свою очередь, регулятор заявляет обратное. К данному вопросу можно будет вернуться только на основе полученных результатов применения, выявленных ошибок и недоработок. Считаю, что произойдет не раньше, чем через два года. Только тогда, после оценки эффективности и целесообразности подобного метода, можно продолжать дискуссию о целесообразности применения инновационного способа идентификации 

Что касается сроков внедрения маркировки, Минфин РФ услышал позицию  экспертного сообщества, доносимую при поддержке ТПП РФ. Нанесение маркировки на ювелирные изделия в добровольном порядке участники рынка могут начать уже с 1 апреля 2021 года. Отметим основные этапы внедрения системы в обязательном порядке: 

  • С 1 сентября 2021 г. весь специальный учёт субъектов и регистрация именников переводятся в ГИИС ДМИДК. 

  • С 1 января 2022 г. государственный контроль осуществляется в ГИИС ДМДК. 

  • 15 января 2022 г. необходимо подать сведения об остатках ДМДК и ювелирных изделий в ГИИС по состоянию на 1 января 2022 г. 

  • До 1 апреля 2022 г. необходимо подать уточнённые данные об остатках ДМДК и ювелирных изделий в ГИИС (с учётом реализации за 1 квартал). 

  • С 1 марта 2022 г. начинается обязательное нанесение штриховых кодов на бирки с присвоением УИНов ювелирным изделиям для всей выпускаемой продукции. 

  • До 1 сентября 2022 г. необходимо завершить нанесение штриховых кодов на бирки ювелирных изделий и присвоение УИНов по тем изделиям, которые находятся в составе товарных остатков. 

  • С 1 марта 2023 г. начинается обязательное нанесение штриховых кодов на выпускаемую продукцию. 

  • До 1 марта 2024 г. необходимо завершить нанесение штриховых кодов на ювелирные изделия из состава товарных остатков. 

Главный риск для работоспособности системы ГИИС ДМДК участники рынка видят в возникновении проблем при считывании нанесённых штриховых кодов с изделий. По установившейся практике ювелирные изделия сдаются на опробование и клеймение в виде незавершённой продукции. После нанесения штриховых кодов изделия подвергаются полировке, галтовке и другим финишным операциям. Это может привести к повреждению штриховых кодов и, следовательно, к невозможности их считывания.  

Одним из вариантов исключения подобного риска могло бы стать опробование и клеймение изделий уже в завершённом виде. Налоговый кодекс РФ, к сожалению, предполагает применение повышающих коэффициентов к размеру госпошлины при опробовании и клеймении изделий с закреплёнными камнями или прикреплёнными бирками. Таким образом, размер госпошлины может возрасти в 2,5 раза (50 рублей вместо 20 рублей за одно изделие), что, несомненно, скажется на финальной стоимости. Минфин РФ выразил готовность инициировать внесение изменений в Налоговый кодекс для устранения этой проблемы. 

 

4 Мар 2021, ТПП РФ


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