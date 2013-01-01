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Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь

Дек 3
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь


Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном "Капиталом страны".

Национальные проекты

Одной из главных новостей в рамках проекта «Образование», стало открытие на Сахалине 33 «Точек роста» новых центров образования для сельских школьников.

Еврейская автономная область на 80% завершила план по национальному проекту «Жильё и городская среда», направив его реализацию 50,8 млн рублей.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Приморье осуществляют мероприятия по снижению количества ДТП. А бурятские лесники заготовят более 60 тонн шишки сосны, выполняя нацпроект «Экология». Из такого количества специалисты получат около 600 кг семян.

Агропромышленный комплекс

Аграрии Приморского края добились серьезного увеличения показателей в разных сельскохозяйственных сферах: скосили 12,7 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур (на 19,1% больше, чем в 2019 году), намолотили 30 тыс. тонн зерна, запасли 20,9 тыс. тонн (139,3% к уровню прошлого года) мяса животных и птицы, произвели 99,4 тыс. тонн молока (101,9% к 2019 году), собрали 216,8 млн штук яиц (прирост 110,6% к уровню предыдущего года). При этом власти региона выделили фермерам 257 млн рублей на развития сельскохозяйственных угодий.

Сахалинские фермеры собрали богатый урожай картофеля, капусты, свеклы и моркови. Добились увеличения обеспеченности региона собственным молоком и заняли первое место по ДФО по сбору яиц.

Специалисты лесного хозяйства Приамурья добились роста численности основных видов охотничьих ресурсов: по лосю - 187,50; по косуле - 186,00; по благородному оленю - 161,00; по дикому северному оленю - 144,00; по кабану - 105,00; по соболю - 132,00. А в Забайкалье 2834 человека получили дальневосточный гектар за прошедший год.

Инвестиции

На Чукотке новый резидент ТОР откроет рыболовно-охотничью базу для организации спортивно-любительской рыбалки. А количество резидентов ТОР «Забайкалье» увеличилось до 17.

Амурский регион продолжает развивать проект по берегоукреплению и реконструкции набережной реки Амур, с общим объемом инвестиций 40 млрд. рублей.

«Норникель» вложит в развитие Забайкалья 2,4 млрд рублей. «Газпром нефть» расширяет партнерство с Бурятией по поставкам высокотехнологичных битумов и смазочных материалов. А индийские предприниматели выразили готовность инвестировать в развитие керамической промышленности на территории ДФО.

Туризм

Гостей на железнодорожных вокзалах Амурской области встречают туристические фотозоны. Горнолыжный центр региона «Белогорье» готовится принять первых посетителей.

Выездные экскурсии Забайкальского края посетили почти 1300 гостей. Самыми востребованными у туристов признаны национальный парк Алханай и геологический памятник природы Красная горка. За ними следую зоопарк «Амодово» и Кадалинские скалы.

В Якутии на платформе arctic-russia заработал туристический портал «Арктика – ближе, чем ты думаешь». Сайт стал отличной площадкой для развития бизнеса в области развития арктического туризма. Любой туристический оператор, который предлагает туры в Арктику, может бесплатно обратиться к этому сервису.

Производство

Добыча золота в Чукотском автономном округе за 10 месяцев достигла 20,8 тонн. В округе продолжают расти показатели по природному газу (55,8 млн. куб. м, прирост 10% к показателям 2019 года), бурому (97,6 тыс. тонн, прирост 21%) и каменному (635,3 тыс. тонн, 118% к 2019 году) углю.

Золотодобывающие предприятия Магадана добыли 42,9 тонны золота (прирост на 2,65 тонны к прошлогодним показателям) и 488,8 тонны серебра. В Хабаровском крае добыто 210,4 кг платины.

Прирост добычи золота на Камчатке составил 7,5% к показателю 2019 года, добыча природного газа возросла в 3,2 раза, а нефти - 112,9%.

На Солнцевском угольном разрезе в Сахалинской области впервые в истории добыли 10 млн тонн угля, что на 0,9 млн тонн больше прошлогоднего показателя. А от разреза до порта Шахтерска построят самый длинный в стране угольный конвейер, протяженностью 23 км.

Промысловые компании Сахалина начали реализовывать свежую рыбу, выращивать ламинарию и морского ежа. Амурская область собирается экспортировать в Азию краевые дикоросы. А жители Приморья смогут приобрести натуральные продукты, такие, как мясо, молоко, овощи и т.д., прямо от производителей на «электронной ярмарке» farmer112.ru.

Также Сахалин расширяет экономическое сотрудничество с Республикой Татарстан, а власти Приморского края подписали соглашение о сотрудничестве с Республикой Беларусь.

Строительство

В Чукотском автономном округе идёт строительство пяти электростанций на основе возобновляемых источников энергии. Солнечные электростанции в сёлах Канчалан, Снежное и Марково с мощностями 400, 150 и 800 кВт соответственно. Две ветряные электростанции в Усть-Белой и Беринговском – по 450 кВт каждая.

В Приморье введено в эксплуатацию 1377 зданий жилого и нежилого назначения. На выполнение работ потрачено 80,6 млрд рублей, что на 18,4% выше, чем за аналогичный период 2019 года. Это самый высокий показатель по ДФО.

В Якутии на 60% выполнена программа переселения из аварийного жилья, рассчитанная на 2019-2020 годы. Всего в рамках программы до конца года будет расселено 109 тыс. кв.м. жилья.

Транспорт

За 2020 год объем перевезенных грузов в Хабаровской области составит 152 млн. тонн в год, количество перевезенных пассажиров - 239 млн. человек.

Власти Чукотки договорились с авиакомпанией «ЮТэйр» о снижении цен на авиабилеты из Анадыря в Москву и обратно. На Сахалине авиакомпания «Аврора» возобновляет рейсы по маршруту Южно-Сахалинск-Шахтёрск-Южно-Сахалинск, а также из областного центра в Южно-Курильск, Курильск и Оху. Компания РЖД передаст области 18 современных железнодорожных вагонов, которые будут курсировать на линии «Южно-Сахалинск–Ноглики».

Магаданские районные больницы получили 15 новых машин скорой помощи.

Пять городов в Приморском крае внедрили проезд по карте «Приморец» на всех маршрутах общественного транспорта, а вот педиатрам Читы власти предоставили бесплатный проезд.



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