До 150 млрд рублей выделят регионам на модернизацию коммунальной инфраструктуры



Финансирование пойдет из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а сама программа модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры рассчитана на несколько лет.

Правительство России выделит до 150 млрд рублей на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры регионов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новый инвестиционный проект - Программа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по финансированию строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры - предполагает проведение обновления в регионах нашей страны систем тепло- и водоснабжения и очистных сооружений. Реализация Программы позволит уменьшить стоимость обслуживания, сократить существующий износ и снизить аварийность основных коммунальлных систем, повысить их энергоэффективность, снизить объем производимых загрязнений, а самое главное, повысить качество предоствления услуг населению и создать благоприятные условия для проживания и жизнедеятельности россиян.

Средства на реализацию проектов будут выделены из ФНБ, а предоставлять средства будет Фонд содействия реформированию ЖКХ в виде льготных кредитов сроком до 25 лет под 3%. Причем доля средств, выделенных ФНБ, не должна превышать 80%, от необходимого на реализацию проекта объема финансирования.

Действие Программы продлится до 2025 года. Но отбор проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры будет проводиться только два года. Так, в 2022 году отберут проекты на 105 млрд рублей, а в 2023 году - на 45 млрд рублей. А вот средства ФНБ будут выделять до 2025 года. В 2022 году распределят 20 млрд рублей, в 2023 году - 55 млрд рублей, в 2024 году - 55 млрд рублей, а в 2025 году - 20 млрд рублей.

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин прокомментировал выделение фининсирования на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры. По его словам, которые приводит официальный сайт Правительства РФ, выделение средств из ФНБ позволит решить застарелые проблемы ЖКХ, которые особенно остро стоят в российских регионах.