Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
02 АПР, 16:27 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

02 АПР, 16:27 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку

Апр 2
ТПП РФ
Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
«Приложением к Постановлению № 2013 установлен перечень товаров российского происхождения, по которому будет рассчитываться минимальная доля закупок. Основная проблема, которая возникает сегодня у заказчиков, состоит в том, что в утвержденном постановлением перечне фигурируют такие товары, которых нет в реестре российской промышленной продукции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616, например, первая же позиция «Щебень» ОКПД2 08.12.12.140. Либо в реестр российской промышленной продукции включена продукция только одного производителя, например, позиция «Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления» 25.21.12. 

Заказчики опасаются, что не смогут выполнить квоту, поскольку на рынке не представлено товара, удовлетворяющего требованиям Постановления № 2013, либо он представлен в ограниченном количестве. Также они не уверены в том, что смогут выполнить квоту путем проведения конкурентных закупок, при этом мы все хорошо понимаем, что развитие добросовестной конкуренции является основой для формирования и развития рынка российских производителей. 

Как отмечают участники рынка, также имеются сложности с самой процедурой включения в реестр российской промышленной продукции – она достаточно трудозатратна и длительна. Большинству предприятий для попадания в данный  реестр приходится выделять отдельный ресурс, а это часто не под силу субъекту МСП. 

Следует отметить, что электронные торговые площадки смогут упростить заказчикам процедуру проверки заявок участников в части данных из реестра, если будет проведена их интеграция с такими реестрами. 

В рамках переговоров с Минпромторгом России федеральная электронная площадка «ТЭК-ТОРГ» готова начать работу по интеграции. Автоматизация этих процессов и выстраивание системы отчетности позволит заказчикам эффективно контролировать выполнение квот. 

Кроме того, для поддержки производителей мы планируем провести серию консультаций и вебинаров, чтобы вместе обсудить их проблемы по работе с реестром, а также ответить на многочисленные вопросы, которые сегодня регулярно к нам поступают». 

2 Апр 2021, ТПП РФ


Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
26 Мар:
26 Мар:
26 Мар:
Вне округа (Федерация):
26 Мар:
26 Мар:
25 Мар:
РОССИЯ:
1 Апр:
1 Апр:
31 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Москва впервые за 8 лет возьмет деньги в долг, чтобы закрыть «дыру» в бюджете

Москва впервые за 8 лет возьмет деньги в долг, чтобы закрыть «дыру» в бюджете
Экономика

Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа

Европа закупила у «Газпрома» рекордный объем газа
Экономика 1

Китай отказал России в совместном ответе на санкции Запада и в военном союзе

Китай отказал России в совместном ответе на санкции Запада и в военном союзе
Экономика 2

Разговор Путина с кронпринцем Саудовской Аравии завершился неожиданно для рынка нефти

Разговор Путина с кронпринцем Саудовской Аравии завершился неожиданно для рынка нефти
Экономика

Узнай, страна!

Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку

Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку

Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане

Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

15:38 Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
Власти России назвали "справедливую" цену на бензин
Власти России назвали "справедливую" цену на бензин
01 АПР, 21:23 Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане Первую молочную ферму крупного животноводческого комплекса открыли в Татарстане
01 АПР, 17:55 Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области Программа развития производства дизелей реализована в Пензенской области
31 МАР, 21:22 В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию В Бурятии запустили самую крупную в регионе солнечную электростанцию
31 МАР, 20:44 Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области Первое в России производство дождевальных машин открыто в Самарской области
31 МАР, 19:06 Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации Тульская компания первой в России начала поставки порошка для 3D-печати для судостроения и авиации
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
30 МАР, 22:12 В Томской области появился новый коровник В Томской области появился новый коровник
30 МАР, 20:53 В Якутии открылось новое производство пластиковых окон В Якутии открылось новое производство пластиковых окон
29 МАР, 21:14 НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect НАО присоединится к крупному международному проекту Arctic Connect
29 МАР, 18:20 Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии Новый комплекс по производству и переработке молока открылся в Северной Осетии
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter