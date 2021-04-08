Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку
Заказчики опасаются, что не смогут выполнить квоту, поскольку на рынке не представлено товара, удовлетворяющего требованиям Постановления № 2013, либо он представлен в ограниченном количестве. Также они не уверены в том, что смогут выполнить квоту путем проведения конкурентных закупок, при этом мы все хорошо понимаем, что развитие добросовестной конкуренции является основой для формирования и развития рынка российских производителей.
Как отмечают участники рынка, также имеются сложности с самой процедурой включения в реестр российской промышленной продукции – она достаточно трудозатратна и длительна. Большинству предприятий для попадания в данный реестр приходится выделять отдельный ресурс, а это часто не под силу субъекту МСП.
Следует отметить, что электронные торговые площадки смогут упростить заказчикам процедуру проверки заявок участников в части данных из реестра, если будет проведена их интеграция с такими реестрами.
В рамках переговоров с Минпромторгом России федеральная электронная площадка «ТЭК-ТОРГ» готова начать работу по интеграции. Автоматизация этих процессов и выстраивание системы отчетности позволит заказчикам эффективно контролировать выполнение квот.
Кроме того, для поддержки производителей мы планируем провести серию консультаций и вебинаров, чтобы вместе обсудить их проблемы по работе с реестром, а также ответить на многочисленные вопросы, которые сегодня регулярно к нам поступают».
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