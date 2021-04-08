Дмитрий Сытин: Реестр российской промышленной продукции должен соответствовать рынку

«Приложением к Постановлению № 2013 установлен перечень товаров российского происхождения, по которому будет рассчитываться минимальная доля закупок. Основная проблема, которая возникает сегодня у заказчиков, состоит в том, что в утвержденном постановлением перечне фигурируют такие товары, которых нет в реестре российской промышленной продукции, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 616, например, первая же позиция «Щебень» ОКПД2 08.12.12.140. Либо в реестр российской промышленной продукции включена продукция только одного производителя, например, позиция «Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления» 25.21.12.

Заказчики опасаются, что не смогут выполнить квоту, поскольку на рынке не представлено товара, удовлетворяющего требованиям Постановления № 2013, либо он представлен в ограниченном количестве. Также они не уверены в том, что смогут выполнить квоту путем проведения конкурентных закупок, при этом мы все хорошо понимаем, что развитие добросовестной конкуренции является основой для формирования и развития рынка российских производителей.

Как отмечают участники рынка, также имеются сложности с самой процедурой включения в реестр российской промышленной продукции – она достаточно трудозатратна и длительна. Большинству предприятий для попадания в данный реестр приходится выделять отдельный ресурс, а это часто не под силу субъекту МСП.

Следует отметить, что электронные торговые площадки смогут упростить заказчикам процедуру проверки заявок участников в части данных из реестра, если будет проведена их интеграция с такими реестрами.

В рамках переговоров с Минпромторгом России федеральная электронная площадка «ТЭК-ТОРГ» готова начать работу по интеграции. Автоматизация этих процессов и выстраивание системы отчетности позволит заказчикам эффективно контролировать выполнение квот.

Кроме того, для поддержки производителей мы планируем провести серию консультаций и вебинаров, чтобы вместе обсудить их проблемы по работе с реестром, а также ответить на многочисленные вопросы, которые сегодня регулярно к нам поступают».