Четвертый день работы МАКС



Четвертый день работы Юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 объявлен организаторами «Днем студента». Именно в этот день молодые любители авиации могут поучаствовать в тематических мероприятиях, пообщаться с представителями авиакосмической отрасли и получить возможность определиться с будущей профессией.

В «День студента», который проводится в рамках МАКС с 2015 года, на этот раз приняли участие более 4000 представителей молодого поколения. В этот день организаторы предоставили возможность учащимся дневных отделений высших и средних учебных заведений попасть на выставку бесплатно. При этом, на площадке салона, студенты могли посетить профориентационные мероприятия, основным из которых можно отметить проект «Лифт в будущее».

«Лифт в будущее» - это всероссийская программа профориентации и профессионального развития, которая способствует повышению карьерных возможностей в компаниях АФК «Система». Программа помогает школьникам и студентам определиться с профориентацией, пройти бесплатные образовательные курсы и найти первую работу.

В ходе проведения программы «Лифт в будущее», все желающие могли встретиться с разработчиками авиационной техники, пообщаться с летчиками-испытателями и руководителями пилотажных групп, а также с «фанатами» аэрокосмической отрасли.

Участники проекта получили ценную информацию о том, какие профессии наиболее востребованы в аэрокосмической отрасли и какие специальности останутся актуальными и через 10 лет, какими навыками нужно обладать для успешного трудоустройства в отрасли и увидели «лицом к лицу» своих будущих работодателей.

Программа «Лифт в будущее» была доступна в онлайн-режиме, а для ее просмотра официальный сайт МАКС посетили более 1 млн человек.

Сегодня, 23 июля, предварительные итоги работы на авиасалоне подвела Госкорпорация Ростех. В общей сложности корпорации удалось заключить контактов на сумму в 230 млрд рублей. На площадке салона Ростех представил около 500 образцов авиационной техники, включая 50 новинок, самым ожидаемым среди которых стал новый тактический самолет «Сухого» Checkmate.

Деловая программа в этот день состояла из 20 мероприятий, а ключевым событием, безусловно, стал круглый стол «Стратегия реализации приоритетных инвестиционных проектов в авиационной промышленности. Основные подходы. Обоснование инвестиций. Отраслевая практика», организованный Минпромторгом России, ФГУП «Авиакомплект» и АО «Авиасалон».

В четвертый день работы МАКС состоялось награждение конкурса «Золотые крылья МАКС-2021», который авиасалон устраивает уже в пятый раз. В этом году было подано более 60 заявок от 30 компаний. А жюри конкурса определило победителей в 6 номинациях: инновационные продукты и технологии, экспозиции компаний-участников, проведенные мероприятия, проекты в области импортозамещения, разработки молодых специалистов и достижения в области международного сотрудничества.

И, как всегда, немного цифр. Авиасалон МАКС-2021 в этот день посетили более 22,7 тыс. человек, более 54 тыс. человек следили за событиями салона на официальном сайте, а порядка 233 тыс. посетителей просматривали новости и ключевые события МАКС-2021.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в подмосковном Жуковском. Авиасалон принимает гостей с 20 до 25 июля включительно. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".