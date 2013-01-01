Челябинский завод автоприцепов нарастил выпуск продукции на 47% за полгода
Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов ПАО «Уралавтоприцеп» смог на 47% увеличить выпуск готовой продукции. По итогам 2021 года, выпуск продукции в стоимостном выражении достиг 3,5 млрд рублей в год.
Добиться подобных результатов заводу помогла команда регионального Фонда развития промышленности, которая внедрила в рабочий процесс инструменты бережливого производства. За счет грамотных решений команды, удалось выявить более 100 проблем, включая неэффективность системы планирования заявок, невыполнение плана производства, потери времени на ожидание между операциями и т.д.
В результате сотрудники завода смогли сократить время протекания процессов до 120 часов или на 65%, увеличить выработку до 5,4 тыс. рублей на человека в час или 19%, до 254 млн рублей или на 25% снизить уровень незавершенного производства и устранить простои.
Причем, по информации официального сайта Минпромторга, руководство завода планирует продолжать оптимизацию производства, рассчитывая увеличить выпуск готовой продукции и добиться показателя в 4,3 млрд рублей в год.
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