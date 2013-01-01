Челябинские ученые разработали новую классификацию туманных вычислительных систем



Технология туманных вычислений является методикой, используемой для вычисления, хранения и обработки облачных сервисов.

Ученые Южно-Уральского государственного университета проанализировали состояние существующих облачных сервисов для того, чтобы разработать свою собстенную вычислительную систему. Результатом работы специалистов стало появление новой классификации туманных вычислительных систем, включающей данные по открытости и закрытости облачных систем, а также их аппаратному и программному обеспечению.

Исследование стало первым шагом на пути создания новой системы, которая обеспечит надежную работу «умных городов».

Решение о проведении такого необычного исследования было принято после того, как в 2021 произошел серьезный сбой облачных сервисов Amazon, из-за которого перестали работать многие сайты, приложения и «умные» устройства. Ученые считают, что такие проблемы возникли по причине обработки данных в удаленных центрах.

Эту проблему можно решить. Согласно новой концепции, вычислительный центр «умных» устройств должен быть расположен не на удаленном сервере, а на локальном ресурсе, например, в таком качестве можно использовать мобильный телефон. Такое устройство может самостоятельно связываться с «умными» устройствами, что избавит пользователей от проблем.

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Минобрнауки, ученые планируют приступить к созданию собственной вычислительной системы.