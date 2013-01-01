Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов



Речь идет о строительстве спортивных залов и площадок в 84 регионах России в рамках нового инвестиционного проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), разработанного Министерством спорта России.

Регионы России получат более 9 млрд рублей на развитие физической культуры и спорта в нашей стране. Об этом сообщили на официальном сайте Правительства РФ. Денежные средства будут выделены в ходе реализации нового федерального проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». В рамах нового проекта в небольших селах и населенных пунктах регионов появится доступная и удобная для использования спортивная инфраструктура.

Проект предусматривает строительство 80 современных и хорошо оборудованных модульных спортивных залов и 200 умных спортивных площадок. В течение 8 лет жители регонов получат места, где смогут заняться спортом, укрепить здоровье и приобщиться к здоровому образу жизни. Спортивные залы и площадки планируется оборудовать современным инвентарем, а также доступом к интернету.

Деньги получат 84 региона в течение 3 лет. Так, в 2022 году будут выделены 2,4 млрд рублей, в 2023 году в регионы поступят 3,3 млрд рублей, а в 2024 году перечислят оставшиеся 3,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

При этом каждый регион получат от 100 до 120 млн рублей в течение 3 лет. Причем больше всего денежных средств будет выделено Бурятии, Дагестану, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Карелии, Крыму и Севастополю, Якутии, Северной Осетии, Забайкальскому, Камчатскому, Красноярскому, Приморскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям, Сахалину, Амурской, Архангельской, Калининградской, Магаданской и Мурманской областям, Еврейской АО, Ненецкому и Ямало-Ненецкому АО и Чукотке.

Новый проект «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), разработан Министерством спорта РФ. В его рамках будет оказываться поддержка спортивных проектов. Причем основной особеннстью является то, что проект нацелен на привлечение частных инвестиций, что приведет взаимовыгодному сотрудничеству государства и частных инвесторов. Главной целью проект его разработчики определили выход на следующий показатель: к 2024 году в России порядка 50% объектов спорта должны строиться с привлечением частных инвестиций.