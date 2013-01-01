Более 9 млрд рублей выделит Правительство регионам на строительство спортивных объектов
Речь идет о строительстве спортивных залов и площадок в 84 регионах России в рамках нового инвестиционного проекта «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), разработанного Министерством спорта России.
Проект предусматривает строительство 80 современных и хорошо оборудованных модульных спортивных залов и 200 умных спортивных площадок. В течение 8 лет жители регонов получат места, где смогут заняться спортом, укрепить здоровье и приобщиться к здоровому образу жизни. Спортивные залы и площадки планируется оборудовать современным инвентарем, а также доступом к интернету.
Деньги получат 84 региона в течение 3 лет. Так, в 2022 году будут выделены 2,4 млрд рублей, в 2023 году в регионы поступят 3,3 млрд рублей, а в 2024 году перечислят оставшиеся 3,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
При этом каждый регион получат от 100 до 120 млн рублей в течение 3 лет. Причем больше всего денежных средств будет выделено Бурятии, Дагестану, Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Карелии, Крыму и Севастополю, Якутии, Северной Осетии, Забайкальскому, Камчатскому, Красноярскому, Приморскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям, Сахалину, Амурской, Архангельской, Калининградской, Магаданской и Мурманской областям, Еврейской АО, Ненецкому и Ямало-Ненецкому АО и Чукотке.
Новый проект «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт»), разработан Министерством спорта РФ. В его рамках будет оказываться поддержка спортивных проектов. Причем основной особеннстью является то, что проект нацелен на привлечение частных инвестиций, что приведет взаимовыгодному сотрудничеству государства и частных инвесторов. Главной целью проект его разработчики определили выход на следующий показатель: к 2024 году в России порядка 50% объектов спорта должны строиться с привлечением частных инвестиций.
|28 Янв:
|27 Янв:
|21 Янв:
|20 Янв:
|19 Янв:
|18 Янв:
|27 Янв:
|26 Янв:
|26 Янв:
Статьи
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий