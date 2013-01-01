Более 63 млрд рублей получат регионы на бесплатное горячее питание для школьников



Как всем известно, президент России Владимир Путин поручил организовать в школах бесплатное горячее питание для учащихся с 1 по 4 классов еще в 2020 году. Для этой цели из федерального бюджета даже было выделено более 76 млрд рублей за два года. Но как в реальности обстоят дела в регионах? Все ли школьники обеспечены горячим питанием?

В ходе заседания рабочей группы по организации бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов, где председательствует вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается, что в 2020 и 2021 годах регионам были выделены 76 млрд рублей, что позволило обеспечить горячим питанием более 7,7 млн учащихся 1–4-х классов почти в 39,6 тыс. школ. В 2022 году регионам выделены средства в размере 63,2 млрд рублей.

Но, федеральные субсидии выделялись только тем школам, где соблюдены санитарные нормы и оборудованы специальные пищевые блоки для кормления детей. В остальных случаях деньги на питание должны были выделяться регионами. На начало учебного года в 2020 году 2261 школа в 27 регионах не соответствовала санитарно-эпидемиологическим нормам, на начало 2022 года таких школ только 83. Учебные заведения не устранившие нарушения существуют в Крыму, Хабаровском крае, Астраханской и Псковской областях.

А в 34 школах Красноярского края, Архангельской области и Бурятии вообще невозможно организовать горячее питание, из-за их расположения в труднодоступных местах. Здесь школьники обеспечены специальными продуктовыми наборами, а в школах организованы большие перемены.

При этом только около 50% родителей довольны организацией горячего питания своих детей и его качеством. По данным официального сайта Правительства РФ, только в 2021 году от родителей школьников поступило более 7 тыс. обращений с жалобами на