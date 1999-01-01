Более 2,5 тыс. жителей Костромской области бесплатно получили земельные участки
Президент России Владимир Путин поручил организовать бесплатное предоставление земельных участков в сельской местности некоторым категориям граждан России для улучшения их жилищных условий, а также в рамках проекта развития сельских территорий. За десять лет работы в Костромской области жителям региона бесплатно выдали 2626 земельных участков, причем больше половины из них было использовано для индивидуального жилищного строительства.
Причем губернатор Костромской области Сергей Ситников постарался серьезно облегчить получение жителями бесплатной земли. Так, по его поручению были созданы специальные перечни свободных наделов земли, которые доступны для льготной категории граждан, а также максимально упрощены все необходимые для оформления участков процедуры. А уже с 2014 года жители региона могут получать земельные участки не только в сельской местности, но и в черте административного центра области - Костроме.
В результате проведенной работы жители региона стали собственниками 2626 земельных участков бесплатно. Среди них 1488 наделов земли получено для индивидуального жилищного строительства, причем больше половины из них, а именно 862 участка, расположены в черте города, в 626 земельных участков получены в сельской местности.
|23 Ноя:
|21 Ноя:
|25 Июн:
|30 Ноя:
|27 Ноя:
|24 Ноя:
|1 Дек:
|30 Ноя:
|30 Ноя:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий