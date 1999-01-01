Более 2,5 тыс. жителей Костромской области бесплатно получили земельные участки



Президент России Владимир Путин поручил организовать бесплатное предоставление земельных участков в сельской местности некоторым категориям граждан России для улучшения их жилищных условий, а также в рамках проекта развития сельских территорий. За десять лет работы в Костромской области жителям региона бесплатно выдали 2626 земельных участков, причем больше половины из них было использовано для индивидуального жилищного строительства.

Начиная с 2011 года в Костромской области действует региональный закон, согласно которому некоторые жители региона могут совершенно бесплатно получить в собственность земельный участок. Среди получателей бесплатных земельных наделов числятся представители многодетных семей области и ветераны боевых действий, получить землю могут жители региона, которые постоянно проживают и работают в селах, студенты вузов, выразившие желание после окончания учебы работать на предприятиях и фермах сельской местности, и некоторые другие категории костромчан.

Причем губернатор Костромской области Сергей Ситников постарался серьезно облегчить получение жителями бесплатной земли. Так, по его поручению были созданы специальные перечни свободных наделов земли, которые доступны для льготной категории граждан, а также максимально упрощены все необходимые для оформления участков процедуры. А уже с 2014 года жители региона могут получать земельные участки не только в сельской местности, но и в черте административного центра области - Костроме.

В результате проведенной работы жители региона стали собственниками 2626 земельных участков бесплатно. Среди них 1488 наделов земли получено для индивидуального жилищного строительства, причем больше половины из них, а именно 862 участка, расположены в черте города, в 626 земельных участков получены в сельской местности.