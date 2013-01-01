Бизнесу необходимы комплексное снижение нагрузки и комфортная деловая среда



В недавнем Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин отметил высокую степень ответственности, которую проявил малый бизнес в период пандемии, и поручил разработать и представить дополнительные меры по его поддержке.О том, какая поддержка нужна бизнесу - в материале председателя Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Александра Соколова.

Основные усилия, считаю, нужно направить на снижение административного давления и бремени предпринимателя: упрощение и сокращение отчетности и ее цифровизация; контрольно-надзорная деятельность и продление моратория на проверки, как минимум, еще на следующий 2022 год;снижение тарифов на ресурсы или их субсидирование.

Мои коллеги – предприниматели отмечают, что наиболее популярными и действенными мерами поддержки государства стали налоговые отсрочки, причем они стали даже более желанной мерой, чем прямые денежные выплаты. Практику их установления необходимо определенно продлить.

Кроме того, в связи с падением потребительского спроса и уменьшением доходов бизнеса необходимо смягчить налоговые требования к МСП и обязательно предусмотреть возврат к оплате НДС по факту получения денежных средств, а не отгрузки продукции; также исключить авансовые платежи по всем налогам (прежде всего – по налогу на прибыль), осуществлять платежи по факту получения денежных средств и рассмотреть возможность снижения НДС до 10% для тех отраслей, входящий НДС для которых составляет 10%.

В своем обращении Президент России подчеркнул важность вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в государственные заказы, безусловно, соглашусь с необходимостью этого направления. Мы должны опираться на большие государственные заказы и попытаться соединить наш российский отечественный малый и средний бизнес с большими государственными корпорациями по оказанию определенных услуг и поставке товаров. Это будет хорошая финансовая синергия, и в том числе для государства по уплате налогов.

Бизнесом еще не до конца преодолены последствия кризиса и предприниматели, по-прежнему, видят риски для ведения своего бизнеса и дальнейшего развития. Влияние экономических санкций, ограничения из-за COVID-19 продолжают усугублять настроение бизнеса. Поэтому посыл лидера страны о дальнейшей перспективной поддержке малого и среднего бизнеса вселяет надежду на лучшее. В ответ на свои добросовестные действия бизнес ждет от государства содействия его развитию и благоприятную комфортную деловую среду для ведения деятельности.