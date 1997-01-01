Авиашоу МАКС. Взлеты и падения



Летное авиационное шоу МАКСа одно из самых зрелищных и технически сложных в мире. Пилоты мирового класса демонстрируют свое искусство, управляя тяжелыми истребителями, ударными вертолетами, реактивными и поршневыми учебно-тренировочными самолетами.

Во время шоу авиационные группы высшего пилотажа «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты», летчики российских групп «Русь» и «Первый полет», пилоты латвийской Baltic Bees Jet Team, пилотажной группа «1-е августа» ВВС Китая, французской «Breitling Jet Team», литовской пилотажной группы ANBO мастерски выполняют в воздухе фигуры высшего пилотажа, заставляя нас с замиранием сердца следить за их полетом. Но так было не всегда.

Так, летную программу Международной авиационно-космической выставки «МосАэроШоу' 92» начинали Як-38 и вертолет Ми-8, совместно неся флаг авиасалона. Однако первоначальный план предполагал совместный пролет двух самолетов Як-38. Но, во время тренировочного полета, при отработке элемента «карусель» сработала система катапультирования, что привело к потере машины. Именно поэтому, организаторы решили заменить потерянный Як на вертолет Ми-8.

В этом же году сбой дала система катапультирования летающей лаборатории Су-15 на малой высоте. После того, как было произведено катапультирование манекена, пилоту также пришлось эвакуироваться из машины из-за отказа управления.

Трагедия произошла 18 августа 1997 года. За день до открытия авиасалона МАКС-1997, во время тренировочного полета погиб летчик-испытатель второго класса Владимир Николаевич Ульянов, пилотировавший опытный экземпляр самолета-амфибии Бе-103.

Еще одна трагедия на МАКСе случилась 16 августа 2009 года. Во время репетиции в воздухе столкнулись два истребителя Су-27 пилотажной группы «Русские витязи». Заслуженный военный летчик Российской Федерации, гвардии полковник Игорь Ткаченко, который был ведущим в группе, погиб. В результате аварии пострадали и другие люди, среди которых несколько жителей садового товарищества «Белозериха». Открытие авиасалона МАКС-2009 ознаменовалось минутой молчания в память о погибшем летчике.

На МАКС-2011 18 самолет L-39, пилотируемый летчиком «Балтийских пчел» сошел с взлетно-посадочной полосы во время посадки машины. А самолет ПАК ФА не смог взлететь из-за помпажа двигателя. При разгоне машины очевидцы видели вспышку, после чего пилот выпустил тормозной парашют и смог остановить самолет в пределах взлетно-посадочной полосы.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В этом году летную программу представят «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты», группы «Русь» и «Первый полет», а также команда Baltic Bees Jet Team.