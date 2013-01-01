Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! На МАКС прошел первый хоккейный матч



Авиасалон МАКС-2021 закончил свою работу. Несмотря на пандемию, на площадке мероприятия были собраны исключительно интересные экспоненты, а лётная программа, как всегда, была захватывающей и, можно сказать без преувеличения, грандиозной!

Но этот Авиасалон отличен не только особенностями ограничений из-за пандемии. Из хорошего:

Впервые был проведён матч по хоккею между командами «Ассоциация Любительского Хоккея» и «Сухой».

В составе «АЛХ» выступали: олимпийский чемпион Сергей Светлов, звезда мирового футбола Александр Мостовой, высшее руководство силовых структур РФ.

На стороне «Сухого» играли: заслуженный летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Сергей Леонидович Богдан; лётчик-испытатель 1-го класса Арцебарский Тарас Анатольевич; лётчик-испытатель 1-го класса Рафаэль Фаимович Сулейманов и другие заслуженные пилоты.

А одним из инициаторов данного «поединка» выступил ветеран внешней разведки, полковник в отставке Еремин Николай Петрович.

О значении любительского спорта в жизни россиян и, конечно, о самом турнире, в интервью «Капиталу страны» рассказала президент Ассоциации Любительского Хоккея Алина Юрьевна Бородаева.

По ее словам, любительский спорт имеет огромнейшее значение в жизни простых людей. Ведь когда люди занимаются спортом, они не пью, не употребляют запрещенные вещества, потому, что заняты делом. Любительский спорт - это интерес, это здоровье, это жизнь, и, самое главное, это здоровье нации! При этом, любительский спорт полезен всегда и всем, в отличие от спорта профессионального, одной из важных функций которого является вовлечение людей в любительский спорт.

Что же касается хоккея, то данный вид спорта, по мнению Алины Юрьевны, выбирают настоящие мужчины. Он воспитывает характер, развивает жесткость, дает возможность проявить себя и учит работать в команде.

Рассказала президент Ассоциации и о нашем исконно русском виде спорта - хоккее с мячом. В этом году в Иркутске состоится Чемпионат мира по хоккею с мячом и будет 40-м первенством мира. Турнир пройдет 11-17 октября и, согласно последней информации, мероприятие планирует посетить президент России Владимир Путин.

И, самое главное, у нас в стране миллион любителей хоккея! По данным Ассоциации, порядка миллиона мужчин, старше 18 лет, играют в хоккей с шайбой! И около 300 тыс. в хоккей с мячом. Это говорит о том, что хоккей в России - это вид спорта номер один!

Но, как же появилась идея провести турнир по хоккею в рамках МАКС. По словам Алины Юрьевны, команда «Сухой» - это авиация, а МАКС - это именно авиационный салон. Авиация, сила, мужество, красота, хоккей! Хоккей - это тот вид спорта, который подходит под этот авиасалон.

В свою очередь, несколько слов о значимости Авиасалона МАКС-2021 сказал и заслуженный лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации Богдан Сергей Леонидович. Являясь участником многих авиационных салонов в разных странах, он отмечает, что наш МАКС - единственный в мире, и что нигде, ни в Париже, ни в Лондоне мы не найдем такой широкой экспозиции и шикарной летной программы, включая и тот факт, что на одной площадке представлены как военные, так и гражданские машины.

«Таких авиасалонов нет нигде, поверьте мне. У нас, действительно, очень достойный МАКС», - подвел итог Герой России.