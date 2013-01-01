

Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации (ПТЭ) - один из основных документов, регламентирующих деятельность железнодорожного транспорта. В течение 2020 года документ надо существенно переработать. Такая задача отражена в Плане мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины". При этом очень важна тщательная подготовка документа, считает Президент СРО Ассоциация «Промжелдортранс», член комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию Александр Кукушкин.

Мы считаем очень важным участие экспертов Ассоциации «Промжелдортранс» в формировании новой редакции ПТЭ, и обращались с соответствующей просьбой в Минтранс.

Распространение новой коронавирусной инфекции внесло коррективы в планы работ по обновлению нормативных документов. Сейчас все усилия сконцентрированы на обеспечении стабилизации экономической ситуации в стране и ускорении процесса восстановления работы всех секторов экономики. В связи с этим в мае 2020 г. Ассоциация «Промжелдортранс» выступила с инициативой переноса мероприятий по реализации механизма «регуляторной гильотины» на 1 января 2022 года, однако не получила поддержки.

Буквально на днях Проект приказа «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» был размещен на портале проектов нормативных правовых актов, а публичное обсуждение завершится уже 9 сентября.

При этом Ассоциацией получено письмо Минтранса с просьбой предоставить замечания и предложения по проекту ПТЭ - объемом 516 листов - фактически за несколько дней!

Позиция Ассоциации по этому вопросу однозначна. Такие важные, основополагающие для отрасли документы не могут готовиться в спешке. Это создает потенциальную угрозу безопасности движения и нарушает организацию работы железнодорожного транспорта как общего, так и необщего пользования. Игнорирование экспертного мнения отраслевой ассоциации в данном случае совершенно недопустимо.

Учитывая исключительную значимость ПТЭ, Ассоциация «Промжелдортранс» предлагает продлить сроки общественного обсуждения до 2 месяцев для углубленной проработки представленного проекта специалистами организаций железнодорожного транспорта необщего пользования и по результатам обсуждения организовать совещание с участием всех заинтересованных лиц.

Соответствующие письма направлены в Минтранс, ТПП РФ и СТР.