Анна Палагина: как научиться современному бизнесу



Содержание профессионального образования существенно подстраховывается со стороны организаций дополнительного профессионального образования. Помимо своей основной функции они помогают в решении нескольких современных проблем, считает заместитель председателя Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию, ректор АНО ДПО «МИМОП» Анна Палагина.

Это проблема «затяжного» высшего образования без практикоориентированности, проблема дисбаланса между имеющимся количеством и качеством подготавливаемых специалистов и структурой спроса, предъявляемого работодателями, проблема несоответствия программ СПО региональным задачам, демографическую проблема, связанная с появлением впервые в истории человечества и нашей страны в том числе, так называемого «третьего возраста» и с увеличением пенсионного возраста. Система ТПП РФ и наш институт разрабатывают свои стратегии, опираясь на приоритеты национальных планов.

Работая в рамках Национального проекта «Демография» с Центром занятости населения города Москвы по профессиональному обучению граждан 50+ и женщин, имеющих малолетних детей и проводя анкетирование участников, мы обнаружили, что более 60% участников проявляют интерес к продолжению обучения, в том числе в сфере создания собственного дела и ведения предпринимательской деятельности. Особенно это касается категории «молодые мамы». Нередко именно находясь в декрете, женщины пробуют начать собственный бизнес, зачастую становясь инициаторами создания семейных компаний - устойчивых и полезных для экономики, или начинают реализовывать социально-значимые проекты, предлагая обществу социальные инновации. При этом у нас есть хороший опыт в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Министерством экономического развития выработан механизм для реализации обучения действующих и потенциальных предпринимателей. Для этого разработан перечень рекомендованных обучающих программ и их правообладателей. ТПП РФ и Комитет по содействию профессиональному и бизнес-образованию предлагает синхронизировать национальные проекты «МСП» и «Демография» с возможностью корреляции их ключевых показателей. Это послужит объединением индивидуальной профессиональной образовательной траектории для аудитории обоих нацпроектов.

Уже много сделано в сфере развития механизмов профессионального роста выпускников. Работа с молодыми специалистами и их сообществами сейчас разворачивается при активном участии Общественной Палаты РФ. Асcоциация граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования МАКО совместно с ОПРФ выступила с инициативой создания Открытого университета с участием бизнес-объединений. В марте 2021 года состоялось первое заседание Координационного Совета по развитию сообществ молодых специалистов ОП. Впервые в этом году состоится Национальная премия «Молодой специалист года», в ходе которой также могут быть решены совместные с бизнесом и территориями задачи. К другому проекту - программе Минобрнауки России "Стартап как диплом", присоединились 25 субъектов РФ. Программа направлена на вовлечение талантливых студентов в развитие экосистемы технологического предпринимательства, а также на поддержку бизнеса, находящегося на начальной стадии. Депутаты предлагают ее дополнить финансовой поддержкой в виде грантов Правительства РФ от 300 до 500 тысяч рублей победителям программы на развитие своего бизнес-проекта в регионе. И здесь опять речь идет о межведомственном взаимодействии и синхронизации национальных проектов. Необходимо повышать интерес молодёжи к предпринимательской деятельности. В такую профессию, как предпринимательство, надо заходить еще со школы и уже в вузе заниматься проектной работой во взаимодействии при менторстве и наставничестве действующего бизнеса. Однако практика ведения занятий по правовой и финансовой грамотности в школах и вузах выявила такие прикладные проблемы, как дополнительная нагрузка на преподавателей и отсутствие у них необходимых компетенций для преподавания данных дисциплин. Для нас представляется целесообразным внедрить в учебный план школьного урока «Обществознание» в раздел «Предпринимательство» кейс-технологий, создать сопроводительные методические материалы для педагогов, включить соответствующие контрольные вопросы и задания в предмет «Обществознание» Всероссийской Олимпиады школьников, других олимпиад школьников. Кроме того мы считаем необходимым принятие федеральной программы приоритетного развития нестоличных университетских городов.

Комитет ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию в настоящее время рассматривает эту инициативу. Мы готовы принять участие в разработке такой программы, включая статус, финансирование, инструменты муниципально-частного партнерства и мер государственной поддержки.