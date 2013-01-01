Андрей Васильев: Второй оптимизационный пакет поправок – бизнес в ожидании
17 июня 2021 года в третьем чтении Государственной Думой принят законопроект об оптимизации контрактной системы. Одобрены 70 поправок из предложенных 174. Положения Второго оптимизационного пакета (первый был принят в 2019 году) будут вступать в силу в период с 01 января 2022 года по 2023 год. Комментирует документ председатель Совета ТПП РФ по развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и компаний с государственным участием Андрей Васильев.
Помимо прочего, пакет поправок предусматривает сокращение числа видов закупочных процедур с 11 до 3 в действующей редакции закона, унификацию требований к извещениям о закупках, к заявкам на участие в закупках. Также законопроект предполагает введение универсальной предквалификации участников закупок (к участию в закупках с ценой от 20 млн руб. будут допускаться только те поставщики, которые имеют опыт исполнения госконтрактов), изменение порядка проведения аукциона и т.п.
Все чаще участники закупок отмечают зарегулированность закупочной деятельности. С момента вступления в силу, с 2013 года, Федеральный закон № 44-ФЗ претерпел 77 редакций, 12 из которых приняты в 2020 году. Контрактное законодательство контролирует и регулирует большое количество ведомств, что приводит к усложнению сферы закупок и бизнес не в состоянии отслеживать все изменения.
Мы поддерживаем стремление регуляторов в совершенствовании контрактной системы, но рассчитываем на плавное и бесшовное реформирование. И если изменения будут также направлены на решение основной задачи бизнеса – получение прибыли и дальнейшее развитие, то такие новации всегда найдут положительный отклик у предпринимателей.
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