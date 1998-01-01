Андрей Разбродин: потребитель должен быть уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров



С 1 января 2021 года действует обязательная маркировка текстильных товаров. Председатель Комитета по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин совместно с президентом Ассоциации компаний розничной торговли Сергеем Беляковым направили обращение в Правительство Российской Федерации с предложением продлить маркировку товарных остатков продукции легкой промышленности до 1 апреля 2021 года.

По мнению руководителей ведущих отраслевых ассоциаций, падение реальных доходов жителей страны и введение ограничений на торговлю в 2020 году значительно снизили спрос на продукцию легкой промышленности. Это, в свою очередь, привело к накоплению значительно больших объемов остатков товаров, промаркировать образовавшиеся остатки в установленный срок участники оборота не успевают. По мнению экспертов, в феврале 2021 года ожидается более 8,5 млн. штук немаркированных остатков. Авторы обращения также указывают, что на период маркировки остатков целесообразно предусмотреть право участников оборота товаров на хранение таких немаркированных остатков и их транспортировку.

Как отмечает Андрей Разбродин, Комитет ТПП по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности выступал с идеей маркировки в целях «обеления» рынка, повышения конкурентоспособности добросовестных участников оборота (производителей и импортеров), оптимизации логистических процессов, исключения лишних посреднических звеньев из товаропроводящей цепочки.

Уход с рынка нелегальной продукции легкой промышленности должен стать стимулом для роста отечественного производства и продвижения российских брендов. В свою очередь, потребитель будет уверен в качестве и безопасности приобретаемых товаров. Благодаря сокращению количества «серой» продукции на рынке, бюджет получит дополнительные средства от налогов и таможенных платежей.

Сегодняшняя система маркировки крайне затратна для предприятий, поскольку требует дополнительных расходов на приобретение соответствующего оборудования, программных средств, на оплату рабочего времени. В этой связи представляется целесообразным рассмотреть возможность субсидирования прямых затрат на внедрение маркировки, а также продолжить координацию работы всех задействованных в данном процессе сторон – производителей, импортеров, ЦРПТ, ФТС и ФНС.

Также необходимо проработать вопрос дальнейшей интеграции системы защиты товарного знака в систему цифровой маркировки товаров, что лишит недобросовестных предпринимателей возможности использовать чужие товарные знаки при ввозе и реализации продукции.

Государству необходимо оказывать всевозможное содействие отечественным производителям. Легкая промышленность стран-конкурентов, таких как Турция, Китай, Узбекистан и других государств Центральной и Юго-Восточной Азии, получила возможность для успешного развития благодаря серьезным мерам государственной поддержки. В указанных странах легпром является одной из приоритетных отраслей экономики. Сегодня предприятия этих стран, особенно поставляющие продукцию на экспорт, получают от государств различные преференции, что позволяет им уверенно конкурировать на мировом рынке.

В России система поддержки отрасли вырабатывалась в течение ряда лет и остается крайне необходимым и эффективным инструментом для благополучного выхода из кризиса и дальнейшего развития. В частности, субсидиарная поддержка производителей школьной формы за последние пять лет позволила почти в 1, 5 раза увеличить выпуск данной продукции.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации поддержала предложение бизнес-сообщества о целесообразности сохранения на ближайшие три года объема бюджетных ассигнований на поддержку отрасли (субсидии по кредитам на увеличение объемов реализации продукции, на техническое перевооружение, субсидирование расходов лизинговых организаций на обеспечение организаций легкой промышленности).

Следует отметить, что при объеме рынка около 3 триллионов рублей в год, объем государственной поддержки отрасли характеризуется цифрой в 3 млрд. рублей. При этом при более расширенной целевой поддержке результат в отрасли может быть значительно более серьезным, о чем говорят цифры падения и восстановления отрасли за последние 3 кризиса (самая низкая цифра падения по отрасли и быстрое восстановление).

В отличие большинства стран-конкурентов, Россия не располагает собственными сырьевыми ресурсами для текстильной промышленности, импортируя практически 100% хлопка, более 60% потребляемых химических волокон и нитей, шерсти. Таким образом, себестоимость готовых тканей в значительной степени зависит от курса рубля по отношению к доллару и евро, что отрицательно сказывается на конкурентоспособности.

Для повышения конкурентоспособности российских производителей тканей и расширения ассортимента продукции необходимо и дальше уделять внимание государства по развитию собственной сырьевой базы, не только натуральных волокон, но и востребованных полиэфирных волокон и нитей для текстильной промышленности.