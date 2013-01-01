Аграрии Вологодской области снова занялись выращиванием кукурузы



Речь идет о выращивании кормовых сортов злака, ведь кукурузный силос является наилучшим кормом для молодняка.

Уже в течении 5 лет аграрии Вологодской области занимаются выращиванием кукурузы, несмотря на то, что климат региона, из-за низких температур и короткого летнего периода, не очень подходит для данного злака. Речь идет о кормовых сортах кукурузы, так как пригоровленный из нее зеленый силос является наилучшим кормом для коров, особенно молодняка.

Содержащиеся в кукурузе крахмал и клетчатка являются важнейшими энергетическими ингредиентами рациона животных. Уже точно доказано, и подтверждено практическим опытом, что при добавлении такого корма в рацион коров, удои увеличиваются на 7-9% в сутки.

В 2021 году в области кукурузой было засеяно более 3,3 тыс. га, а сбор злака на зеленую массу превысил 985,8 тыс. тонн. В прошлом году, согласно данным, размещенным на официальном сайте Минсельхоза, аграрии региона смогли заложить порядка 3 тыс. тонн кукурузного силоса.

Согласно данным Росстата, в 2021 году российские аграрии высадили кукурузу на силос и зеленый корм на площади более 1 245,8 тыс. га. Это на 1,0% или на 12,6 тыс. га меньше, чем в 2020 году.