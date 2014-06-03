Адресная продовольственная помощь в интересах всех и каждого



В рамках дискуссий, приуроченных к проведению VIII Съезда Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, прошло совместное заседание Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка и Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса. В числе главных вопросов было обсуждение программы адресной продовольственной помощи, о которой рассказывает председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Создание и внедрение программы адресной продовольственной помощи (АПП) предусмотрено Стратегией развития торговли в Российской Федерации на 2015- 2016 годы и период до 2020 года. Как часть системы внутренней продовольственной помощи, она соотносится с основными направлениями Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. №120 и Концепции развития внутренней продовольственной помощи в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2014 № 1215-р.

При этом главная особенность и отличие программы АПП от других частей системы внутренней продовольственной помощи заключается в том, что она станет элементом потребительского рынка и будет реализовываться через его существующую инфраструктуру (магазины, рынки, иные торговые объекты, объекты общественного питания) без замены или административного подавления рыночных механизмов в функционировании потребительского рынка.

Предполагалось, что она реализуется посредством предоставления государством субсидий нуждающимся гражданам - целевых денежных средств (точнее, эквивалентов денежных средств – например, баллов, бонусов) отдельным категориям граждан на приобретение определенных групп продовольственных товаров в существующей инфраструктуре розничной торговли с использованием так называемых электронных продовольственных сертификатов (далее ЭПС) – обычных современных средств электронных платежей (банковских карт), никакого отношения не имеющих к продовольственным карточкам или талонам советского времени.

Основная задача АПП – улучшить рацион питания отдельных категорий граждан путем стимулирования именно потребления, а не накопления жизненно важных продуктов. Поэтому Программой предусмотрен приоритет приобретения продуктов питания, по которым наблюдается наибольший дефицит потребления у малоимущих граждан, прежде всего с не длительными сроками годности. Их невозможно отложить, оставить про запас – человек их гарантированно употребит в пищу, улучшив тем самым свое питание.

Чрезвычайно важно, что данный принцип вносит гарантированный и постоянный, а не периодический, вклад в повышение оборота сельскохозяйственной и продовольственной продукции, прежде всего местных производителей.

Программа АПП может стать одним из наиболее эффективных проектов в истории Российской Федерации по поддержке потребления, внутреннего производства, потребительского рынка и экономики в целом, обеспечивая бюджетную эффективность в размере до двух и даже более рублей вклада в валовый внутренний продукт на каждый рубль, вложенный в Программу.

При этом АПП позволит эффективно решать политические, социальные и экономические проблемы обеспечения нуждающихся категорий граждан качественным продовольствием, а также способствовать социально-экономическому развитию Российской Федерации в условиях внутренней рецессии, существенно поддержать розничную торговлю, производство отечественных продуктов питания и сельскохозяйственное производство. Программа эффективно дополнит решение задач импортозамещения.

В социальной сфере основной смысл АПП - дать возможность социально приоритетным категориям граждан улучшить питание, поскольку главной проблемой и вызовом на сегодняшний день является не голод как таковой, а несбалансированное питание и дефицит потребления наиболее важных и полезных продуктов вследствие недостатка денег на их приобретение.

По итогам 2020 года с учетом эффекта пандемии, санкций и контрсанкций, в совокупности со снижением цен на экспортируемые энергоносители и падением курса рубля отмечен рост инфляции (4,9%), особенно продовольственной (7,6%). Это негативно сказалось на динамике реальных доходов и покупательной способности населения, что обусловило, в свою очередь, падение конечного потребления домашних хозяйств на 8,6%.

У 70% домашних хозяйств Российской Федерации доля расходов на покупку продуктов питания в структуре потребительских расходов превышает 30%, у 30% домашних хозяйств – 40%. Их возможности для дальнейшего увеличения ресурсов, направляемых в условиях инфляции на цели питания, крайне ограничены. Тем самым, потребительский спрос становится «бутылочным горлышком» в реализации экономических мер по развитию торговли, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства в Российской Федерации.

Сохраняется проблема сбалансированности питания населения России. Несмотря на положительную динамику в потреблении населением Российской Федерации отдельных видов пищевых продуктов, качество питания остается неудовлетворительным. В рационе питания населения наблюдается дефицит белков, в первую очередь, животного происхождения, а также ряда витаминов и других микронутриентов. Это вызвано отставанием уровня фактического потребления многих свежих продуктов питания (мясных, молочных, овощей и фруктов) от рациональных норм потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания.

Реальной стала проблема ограничения бедности, обеспечения доступа малообеспеченных слоев населения к продовольствию. Их покупательная способность снизилась, сбалансированность рациона питания является неудовлетворительной. При этом численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума имеет тенденцию к росту – 12,9% населения в 2020 г. по сравнению с 12,5% в 2019 г.

Нуждающиеся не могут позволить купить себе те продукты, которые полезны для организма. Речь идет, прежде всего, о продуктах питания, по которым наблюдается наибольший дефицит потребления у малоимущих категорий граждан – овощах, фруктах, молочной, мясной, рыбной продукции с небольшими сроками годности. Так, по данным Росстата, с 2015 по 2019 г. потребление продовольствия в целом малоимущих граждан сократилось на 7%.

Наконец, задача продовольственной помощи и поддержка потребления должна решаться без нарушения и ломки рыночных механизмов функционирования экономики. В этой связи государственное регулирование цен, розничных и оптовых наценок и иные нерыночные директивные способы являются не только менее действенными, но приводят, как известно, к прямо противоположным последствиям – дефициту товаров в регулируемом сегменте, сокращению ассортимента, сокращению производства и, как следствие – к нелегальному обороту («черному рынку») и росту цен.

Все это обуславливает стратегическую важность и актуальность введения Программы АПП в Российской Федерации.

Отраслевое сообщество при активной поддержке Торгово-промышленной палаты продолжает работу по отстаиванию интересов малого и среднего бизнеса. По итогам совместного заседания Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка и Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса консолидированная позиция общественных формирований Палаты будет направлена для включение в решения VIII Съезда ТПП РФ.