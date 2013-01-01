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ТПП РФ: нацпроект по предпринимательству должен быть нацелен на помощь реальному бизнесу

Авг 14
ТПП РФ
ТПП РФ: нацпроект по предпринимательству должен быть нацелен на помощь реальному бизнесу


В Торгово-промышленной палате Российской Федерации продолжается обсуждение изменений в действующий Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с новыми национальными целями до 2030 года, поставленными Президентом России Владимиром Путиным. Эту дискуссию комментирует вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.

Изменения в Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» мы обсуждали на заседаниях Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, Рабочей группы по мониторингу и анализу Нацпроекта и Общественно-экспертного совета по Нацпроекту МСП.Участниками обсуждения стали представители предпринимательского сообщества, органов власти и общественных объединений, институтов развития и территориальных торгово-промышленных палат.

По общему мнению Национальный проект по МСП должен быть направлен на всемерное содействие и развитие действующих предприятий, особенно в производственном секторе, при этом вопросам популяризации и вовлечения в предпринимательскую деятельность сейчас следует уделять меньше внимания.

Вполне естественно, что Национальный проект – как один из основных инструментов достижения поставленных Президентом страны задач – должен быть трансформирован с учетом существующей ситуации и тенденций дальнейшего развития экономики страны. Сделать это можно только с учетом предложений и интересов предпринимателей, которых сейчас волнуют вопросы сбыта продукции, отсутствия доступа к финансовым ресурсам не только для развития, но и просто ведения текущей деятельности, разрушения производственно-сбытовых цепочек и связей, зависимость от иностранных технологий и многое другое.

Поэтому, с точки зрения бизнеса, для тех предприятий, которые пережили пандемию, гораздо важнее поддержка со стороны государства в продвижении их продукции, уменьшении расходов посредством снижения административной, социальной, фискальной нагрузки.

Минэкономразвития России до конца августа должно представить на рассмотрение общественным объединениям обновленный Нацпроект. Крайне важно, чтобы в его обсуждении приняли участие все заинтересованные стороны. Это позволит сформировать комплексный пакет конкретных действий по решению проблем и вызовов, стоящих перед бизнесом.

14 Авг 2020, ТПП РФ


 
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