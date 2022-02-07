Запрет на поставки микроэлектроники в Россию обойдется производителям телефонов в 760 млрд рублей

Крупнейшие производители смартфонов – Apple, Samsung, Xiaomi и Realme – будут терять 10 млрд долларов, или 760 млрд руб. в год, если США запретят поставлять микроэлектронику в Россию.

К такому выводу пришли аналитики центра GS Group, пишет «Коммерсант». В 2021 году в Россию привезли 35,2 млн смартфонов на 832 млрд руб. Россияне потратили на 32% больше на покупку смартфонов, чем год назад из-за подорожания новых моделей. В 2022 году импорт снизится до 34,9 млн штук, или до 760 млрд руб. в денежном выражении. Главным образом это произойдет по причине падения покупательной способности россиян.

Половина суммы потерь в случае санкций придется на Apple. При этом смартфоны резко подорожают в России – на 15-20%. Вырастет «серый» импорт оригинальных моделей, а также импорт китайский брендов, отмечает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков.

США ранее пообещали запретить импорт микроэлектроники в Россию, если страна вторгнется на территорию Украины.