Разведка США назвала возможные потери России при вторжении на Украину

Россия и Украина могут потерять до 85 тыс. убитыми и раненными в случае военного конфликта.

Такой вывод содержится в прогнозе разведки США о потерях среди военных и мирного населения, если между Россией и Украиной произойдет военный конфликт, сообщает The Wall Street Journal.

При этом разведка США допускает, что если Россия «начнет полномасштабное нападение с целью попытаться захватить всю страну», то число убитых и раненных среди мирного населения вырастет до 25-50 тыс. человек.

Точное количество потерь будет зависеть от того, «сколько боев будет в городских районах», пишет издание со ссылкой на источники.

Украинские вооруженные силы потеряют от 5 до 25 тыс. убитыми и раненными, а Россия – от 3 до 10 тыс. военных.

То же самое пишет The New York Times – вторжение России на Украину приведет «к потенциальной гибели» до 85 тыс. человек. Эту оценку разведка представили на закрытой встрече президента Джо Байдена с конгрессменами.

«А если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю и это привело бы к гибели 300 000 гражданских лиц? И ссылались бы при этом на источники в разведке, которые бы не раскрывали. Будет это правильным для американцев и британцев? Так же это неправильно для русских и украинцев», – написал в Twitter на это заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.