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«Безумие и паникерство»: Россия ответила на данные о 70% готовности к вторжению на Украину

06.02.2022 09:52
Комментарии: 1
«Безумие и паникерство»: Россия ответила на данные о 70% готовности к вторжению на Украину

Запад не может успокоиться и продолжает раздувать угрозу нападения России на Украину в подконтрольных СМИ. С тем же успехом Россия могла бы сообщать в своих СМИ о намерении США взять Лондона за неделю.

Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Безумие и паникерство продолжаются», – отметил Полянский. По его словам, если бы СМИ России писали якобы со ссылками на разведку, что США возьмут за неделю Лондон ценой 300 тыс. жертв, это было бы так же неправильно, как и сообщения о готовящемся «вторжении» России на Украину.

Между тем западная пропаганда не отпускает тему: Washington Post приводит оценки неназванных чиновников и якобы разведданные, которые говорят, что Россия «стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения». Та же самая информация оказалась «слита» другому изданию – Reuters.

Источники Reuters (естественно неназванные) сообщили, что Россия подвела к границе с Украиной 83 тактические группы российских батальонов численностью около 750 человек в каждой (это более 62 тыс. человек). «Это больше, чем две недели назад (60 групп), и составляет около 70% того, что необходимо президенту России Владимиру Путину, если он хочет максимизировать операцию», – пишет Reuters.

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И.И..:

раздувать не придется, если армия вернется в места постоянной дислокации, а не будет блефовать вдоль границ украины.

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