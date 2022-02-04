Герхард Шредер получил новую должность в «Газпроме»

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в список из 11 членов совета директоров «Газпрома». Он заменит зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева.

Об этом сообщается на официальном сайте «Газпрома». Шредер пять лет возглавляет совет директоров «Роснефти» и 15 лет – комитет акционеров компании-оператора «Северного потока-1» Nord Stream AG.

Шредеру 77 лет. Канцлером ФРГ он был в 1998-2005 годах. Кулибаев, которого он заменит, входил в совет директоров «Газпрома» с 2011 года. Но после протестов и отстранения от власти Назарбаева в Казахстане, его убрали из руководства российской газовой монополии.

Вместе со Шредером в совет директоров попадут: вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов и другие.